欠債搶劫前老闆再到超商匯款還債 男子遭判7年10月刑期

台北市倪姓男子疑似欠債，將歪腦筋動到前老闆身上，他得知前老闆住處及平常生活作息，凌晨埋伏正要外出的前老闆，持電擊棒恐嚇交錢，搶得10萬多元現金及支票，因現場留有他的菸蒂，檢警透過菸蒂上DNA及監視器畫面，認定他涉嫌重大，依攜帶凶器強盜罪將他起訴，士林地院審結，判他有期徒刑7年10月，可上訴。

去年11月20日凌晨，倪騎機車出門，行經捷運忠義站外陸橋，至大業路巷弄，變裝穿上深色衣物，4時許見左姓前老闆出門，衝上前亮出電擊棒稱「我等你很久了，把包包給我」。

左男遭搶當下清楚看見倪的眉毛、眼睛，認為此人熟識。倪得手8萬2千元現金及1張面額2萬400元支票後離開，離開前還拿電擊棒恐嚇左「不要跟上來」。

左拿出手機拍下倪離開的背影並報警，警方調閱監視器查出機車車主是倪，調閱倪的銀行帳戶交易紀錄，發現倪事後曾將2萬現金存進帳戶，卻用了40張鈔票分批存入，其中百元鈔票用了20張。

另外，倪犯案前曾聯繫他的債主表示「今天會有一筆錢進來，會幫你清掉」。左遭搶當天，倪在便利商店匯款1900元、1萬8千元還債。