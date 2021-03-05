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「搓圓仔湯」案無罪確定 前壽豐鄉長曾淑懿感恩鄉親

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣壽豐鄉前鄉長曾淑懿被控2018年選舉時以5萬元試圖勸退對手放棄參選「搓圓仔湯」，二審改判無罪，最高法院今駁回檢方上訴，曾淑懿無罪確定。她獲知結果後，發表聲明感謝鄉親相挺支持，並說，真理永遠站在正義的一方。

纏訟數年獲判無罪確定，曾淑懿表示心情很平靜，感謝司法明察秋亳，彰顯公理與正義。她說，在遭遇人生最艱難的紛擾與波折時，始終堅信公理與正義一定會贏得最後的勝利，很感謝壽豐鄉親、親友一路走來的關心與陪伴，她服務的初衷舆真心不變，會與夫婿劉耀宗同心攜手，夫妻兩人將用生命來愛壽豐，回報鄉親的知遇之恩。

曾淑懿曾任多屆壽豐鄉農會總幹事，基層實力深厚，2018年參選鄉長時地方一致看好她勝選，最終也囊括8877票，以87.11%得票率的極大差距狂勝，兩名對手票數都不到1000票。不過，當選後她被控在選舉時透過許姓椿腳，以5萬元要求參選鄉長的謝姓男子棄選。

曾淑懿一審被審刑4年、褫奪公權3年，併科罰金250萬元，她於是宣布辭去職務，其夫劉耀宗「代妻出征」補選勝出，成為現任壽豐鄉長，不少鄉政場合，曾淑懿都會一同參與。

她也持續上訴花蓮高分院，二審合議庭法官認為，謝姓男子及許姓椿腳的證詞前後不一，且謝姓男子已經死亡，證述真實性有待商榷，去年底撤銷一審原判決，改判曾無罪。檢方不服，上訴到最高法院，最高法院認為二審認事用法均無誤，駁回上訴，曾淑懿無罪確定。

花蓮縣壽豐鄉前鄉長曾淑懿被控「搓圓仔湯」獲判無罪確定，她感謝鄉親，並說會與丈夫、現任壽豐鄉長劉耀宗同心攜手服務。記者王燕華／翻攝
花蓮縣壽豐鄉前鄉長曾淑懿被控「搓圓仔湯」獲判無罪確定，她感謝鄉親，並說會與丈夫、現任壽豐鄉長劉耀宗同心攜手服務。記者王燕華／翻攝

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