酒駕竟編故事指警察故意叫他「移車」 老翁判8月刑定讞

李姓老翁酒駕，行車時開啟危險警告燈且亮起煞車紅燈，士林分局陳姓警員巡邏發現，要求停車，詢問時聞到酒味；李酒測值達0.54毫克，被依公共危險罪送辦。李否認酒駕，誣稱自己原在超商外喝酒，陳過來說他的車燈有問題，「應警察要求移車」卻被陷害；士林地院不信，判李5月得易科罰金之刑。李上訴，高等法院駁回定讞。

李姓老翁原在旅行社擔任內勤，現已退休，他曾在2002年、2006年時酒駕，分別被處2萬6千元罰金、有期徒刑3月。去年5月1日下午，李開車載余姓鄰居到台北市天母東路，因車後的雙黃燈、煞車紅燈都在閃，陳姓警員巡邏發現汽車號誌不正常，基於道路交通管理處罰條例請李靠邊停。

陳詢問李的身分證字號時，聞到他身上有酒味，隨即以無線電呼請同事送酒測器來。站在一旁的余向陳求情「是不是可以通融一下？」李吐氣酒精濃度達每公升0.54毫克。

遭辦公共危險罪，陳卻開始「編故事」，他向士院法官表示原本在超商裡喝酒，他到車上拿手機時，陳姓警員就過來說他違規停車「要開罰單」，且陳明知他喝酒還叫他「開車到前面天母東路上等」，結果就被警察指控酒駕。李訴苦「是警察要陷害我」。

不過士院勘驗警員密錄器，發現李和余姓鄰居士在超商一起飲用啤酒後就開車上路，在行駛過程中因開啟危險警告燈，騎承警用機車的陳姓警員才發覺有異，認定李胡謅。士院認為李不僅罔顧用路人安全，犯後還狡辯，甚至攀誣警察陷害，根本是浪費司法資源，判他5月徒刑，得易科罰金。

李上訴，又說自己對法律認知錯誤，誤以為挪車3、40公尺停放不算酒駕，因此在現場想打電話給當警察的朋友確認。李再指警察提供的密錄器長度只有2分22秒，且無日期，真實性可疑。