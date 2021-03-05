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台鐵2死1傷職安意外 檢方已約談王姓工人

中央社 / 台東縣5日電

台鐵局台東池上工務段2死1傷意外，領班潘志宏5日舉行告別式，台鐵局代理局長祁文中（左3）到靈堂向家屬致意，接受家屬陳情；並表示監察院已經立案調查。 中央社
台鐵局台東池上工務段2死1傷意外，領班潘志宏5日舉行告別式，台鐵局代理局長祁文中（左3）到靈堂向家屬致意，接受家屬陳情；並表示監察院已經立案調查。 中央社

台鐵局台東池上工務段2死1傷意外，台鐵局證實，監察院已立案調查。受傷的王姓工人病情好轉，台東地檢署已完成約談，釐清王員的工作資料填寫、當時的工作等情況。

台鐵局1輛電力段工程車2月23日行駛台東縣海端火車站附近時，撞上在鐵軌上的工務段維修人員，造成領班潘志宏、工人劉皇德死亡，王姓工人受傷。

潘志宏家屬今天舉行告別式，總統蔡英文致贈輓聯，台鐵局代理局長祁文中再次到靈堂前向家屬致意。家屬在公祭會場掛白布條，希望台鐵局能儘速調查清楚，還家屬一個公道。

祁文中表示，勞委會南區勞檢所下週將召開專家會議，監察院也已立案調查，有關撫卹及照顧會全力協助，家屬的疑問也會在日後調查報告中陳述，會還給家屬一個真相；至於工作環境改善，都在持續改善中。

另外，關鍵的瞭望員配置一事，台鐵局及台東地檢署均表示，從現有的資料，受傷的王姓工人登記的就是瞭望員，目前王員病情好轉。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺今天證實，已經前往醫院約談王員，至於王員當時的位置、是否協助施工，因偵查不公開無法透露。

台鐵局台東工務段表示，當時的工作配置領班潘志宏最清楚，但潘員因傷重不治，只能從相關資料調查。

台鐵 工安

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