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1500萬在北市找什麼房？ 一表看民眾買房多委屈

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打造台版特斯拉涉掏空4.8億元 淳紳董座否認稱清白聲押

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

淳紳公司董事長沈瑋今上午移送台北地檢署複訊。記者賴佩璇／攝影
淳紳公司董事長沈瑋今上午移送台北地檢署複訊。記者賴佩璇／攝影
曾發表首款電動概念車的淳紳公司董事長沈瑋，涉嫌以非常規交易、隱匿財報等方式掏空公司4億8千萬元資產。台北地檢署漏夜偵訊後，今中午依違反證交法特別背信等罪，向台北地院聲押禁見沈瑋及發言人陳明煒。

檢察官陳照世昨指揮調查局台北市調處兵分12路搜索，並約談沈男等12人，經漏夜偵訊後，諭令10人各以50萬至150萬元交保候傳。沈瑋今天上午移送北檢複訊。

沈瑋受訪時否認掏空，強調他所賺的錢全部回到公司，相信司法會還他清白。現場媒體詢問，車子（台版特斯拉）什麼時候可以做出來。對此，他表示，「我暫時不要表示意見。」

檢方複訊後，今凌晨命淳紳董事沈周令熊（沈瑋妻子）以150萬元交保、法務主管蕭彩綾以100萬交保、稽核主管藍靜嫻以100萬交保、會計長黃淑惠以100萬交保、獨董黃文瑞以100萬交保。

股務主管劉璧維以70萬元交保、監察人李錦隆以50萬交保、董事長特助張子洋（沈瑋女婿）以100萬元交保、財務長秦禮明以50萬元交保。檢方複訊後，今中午聲押禁見沈瑋及陳明煒。全案朝違反證券交易法特別背信、非常規交易及財報不實等罪方向偵辦。

曾發表首款電動概念車的淳紳公司，董座沈瑋涉掏空公司上午依違反證證交法特別背信等罪移送台北地檢署複訊，不過他否認掏空表示錢都用在公司。記者曾吉松／攝影
曾發表首款電動概念車的淳紳公司，董座沈瑋涉掏空公司上午依違反證證交法特別背信等罪移送台北地檢署複訊，不過他否認掏空表示錢都用在公司。記者曾吉松／攝影
董事長特助張子洋。記者張宏業／攝影。
董事長特助張子洋。記者張宏業／攝影。
財務長秦禮明。記者張宏業／攝影
財務長秦禮明。記者張宏業／攝影

掏空

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