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打造台版特斯拉涉掏空4.8億元 淳紳董座否認稱清白聲押
曾發表首款電動概念車的淳紳公司董事長沈瑋，涉嫌以非常規交易、隱匿財報等方式掏空公司4億8千萬元資產。台北地檢署漏夜偵訊後，今中午依違反證交法特別背信等罪，向台北地院聲押禁見沈瑋及發言人陳明煒。
檢察官陳照世昨指揮調查局台北市調處兵分12路搜索，並約談沈男等12人，經漏夜偵訊後，諭令10人各以50萬至150萬元交保候傳。沈瑋今天上午移送北檢複訊。
沈瑋受訪時否認掏空，強調他所賺的錢全部回到公司，相信司法會還他清白。現場媒體詢問，車子（台版特斯拉）什麼時候可以做出來。對此，他表示，「我暫時不要表示意見。」
檢方複訊後，今凌晨命淳紳董事沈周令熊（沈瑋妻子）以150萬元交保、法務主管蕭彩綾以100萬交保、稽核主管藍靜嫻以100萬交保、會計長黃淑惠以100萬交保、獨董黃文瑞以100萬交保。
股務主管劉璧維以70萬元交保、監察人李錦隆以50萬交保、董事長特助張子洋（沈瑋女婿）以100萬元交保、財務長秦禮明以50萬元交保。檢方複訊後，今中午聲押禁見沈瑋及陳明煒。全案朝違反證券交易法特別背信、非常規交易及財報不實等罪方向偵辦。
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