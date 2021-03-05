打造台版特斯拉涉掏空4.8億元 淳紳董座否認稱清白聲押

淳紳公司董事長沈瑋今上午移送台北地檢署複訊。記者賴佩璇／攝影 曾發表首款電動概念車的淳紳公司董事長沈瑋，涉嫌以非常規交易、隱匿財報等方式掏空公司4億8千萬元資產。台北地檢署漏夜偵訊後，今中午依違反證交法特別背信等罪，向台北地院聲押禁見沈瑋及發言人陳明煒。

檢察官陳照世昨指揮調查局台北市調處兵分12路搜索，並約談沈男等12人，經漏夜偵訊後，諭令10人各以50萬至150萬元交保候傳。沈瑋今天上午移送北檢複訊。

沈瑋受訪時否認掏空，強調他所賺的錢全部回到公司，相信司法會還他清白。現場媒體詢問，車子（台版特斯拉）什麼時候可以做出來。對此，他表示，「我暫時不要表示意見。」

檢方複訊後，今凌晨命淳紳董事沈周令熊（沈瑋妻子）以150萬元交保、法務主管蕭彩綾以100萬交保、稽核主管藍靜嫻以100萬交保、會計長黃淑惠以100萬交保、獨董黃文瑞以100萬交保。