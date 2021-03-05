聽新聞
test
0:00 / 0:00
海韻電炒股獲利千萬 共犯蘇建邦逃11年因疫情入境遭逮
上櫃公司海韻電子老闆娘、副總經理魏金花，11年前因炒股案遭判刑，被沒收千萬犯罪所得，共犯蘇建邦當時潛逃出境，直到去年新冠肺炎疫情爆發，蘇去年7月從桃園機場入境，當場被逮，士林地檢署同月分案偵辦，依違反證交法將蘇起訴。
起訴指出，蘇與魏金花曾在海韻電子樓下餐廳密謀炒股；由魏先向她不知情的妹妹、妹婿、採購部經理等人借證券、銀行帳戶當作人頭帳戶，交給不知情的邱姓友人辦理股票交割，再由蘇建邦調度資金，從2005年3月到同年8月，高價買入海韻股票，低價賣出。
檢方調查，蘇、魏兩人以平均33.4元的股價合計買進2960張海韻股票，以平均37.5元的股價賣出3609張股票，已實現獲利為1216萬4712元；由於海韻2005年3月31日收盤價為30.8元，蘇、魏兩人最後賣超649張，擬制性獲利為436萬2448元，兩者共計1652萬7160元。
據了解，蘇到案後坦承犯行，士林地檢署依違反證交法將他起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言