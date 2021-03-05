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呷好道相報？上市公司購地案有內線 估價師女友也起訴

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

上市公司宜進實業（1457）與大東紡織（1441）2018年進行不動產買賣，進而帶動大東紡織股票上漲，但事後傳有內線交易，涉案者還分3組人馬，從董事長胞弟、姻親、公司監察人到不動產估價師的女友，總共6人涉案，今天均被新北地檢署依違反證券交易法起訴。

檢調調查，大東紡織2017年底有意出售台中市東區振興路的土地和建物，與宜進實業談定價碼後，2018年2月27日向證交所申請暫停交易，3月1日召開董事會後簽訂買賣合約。由於該筆土地占大東紡織總資產22.22%以上，處分利益驚人，公司股價也在交易案後從個位數價格躍升十位數價格。

檢調發現，宜進公司詹姓董事長的胞弟因2018年1月陪哥哥到台中勘察土地，得知宜進與大東的不動產交易，其明知應遵守證交法相關禁令，仍利用自己公司的證券帳戶購買大東股票套利。其妻因為同行知悉土地買賣消息，也利用女兒帳戶買股，甚至「呷好道相報」，同年2月春節返鄉聚會時，也將消息放給自己妹夫。

調查人員還發現，全案除了宜進公司董事長的胞弟夫婦和姻親，其公司鄭姓監察人2018年1月間從會客單得知大東紡織董事長來訪，利用辦公室位置之便，聽到雙方董事長討論不動產買賣事宜，也利用兒子和親戚的帳戶買進大東股票套利。

此外，負責本案不動產估價的賴姓估價師因為幫土地估價，知悉土地準備交易，也將消息放給當時的李姓女友。後來，賴在2018年2月26日購入大東股票，李女也在停止交易的前一刻用母親帳戶下單買股。

事件曝光後，詹姓董事長的胞弟夫婦、姻親和鄭姓監察人、賴姓估價師情侶都被台北市調查處約談，6人均自白犯行，不法所得從8800元到150萬元不等，事後均自動繳回。

檢方訊後認定詹男等人涉犯內線交易罪，但考量他們自白犯行，又主動繳回不法所得，起訴後，也建請法院依法減輕其刑。

上市公司購地案傳有內線，從董事長胞弟、姻親、公司監察人到不動產估價師的女友，總共6人涉案，今天均被新北地檢署依違反證券交易法起訴。圖／報系資料照
上市公司購地案傳有內線，從董事長胞弟、姻親、公司監察人到不動產估價師的女友，總共6人涉案，今天均被新北地檢署依違反證券交易法起訴。圖／報系資料照

內線交易

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