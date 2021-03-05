快訊

福原愛、江宏傑離婚官司若開打 法界：爭產用這招 小愛會大失血

不怕運費翻倍！台灣商會證實：2公噸鳳梨今銷往澳洲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「搓圓仔湯」給5萬要對手棄選？花蓮前壽豐鄉長無罪確定

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

花蓮縣壽豐鄉前鄉長曾淑懿與丈夫、現任壽豐鄉長劉耀宗。記者王燕華／翻攝
花蓮縣壽豐鄉前鄉長曾淑懿與丈夫、現任壽豐鄉長劉耀宗。記者王燕華／翻攝
花蓮縣壽豐鄉前鄉長曾淑懿被控3年前參與鄉長選舉時「搓圓仔湯」，企圖以5萬元勸退對手放棄參選，一審依違反選罷法判刑4年，併科罰金250萬，褫奪公權3年，但二審逆轉改判無罪，最高法院駁回上訴，全案確定。

曾淑懿2018年選舉時獲8877票、以高達87%得票率擊敗兩位對手勝選，未料她被控得知謝姓男子同樣要參選鄉長後，先口頭要求謝棄選未果，再透過許姓椿腳以5萬元要求謝放棄選舉，但謝不接受，將現金包在牛皮紙袋後送至曾淑懿的競選辦公室歸還。

曾淑懿否認犯行，供稱是許個人要拿錢給謝，許沒有事先跟她說，他是等到謝退錢到競選總部才知道許有拿錢給謝。

曾淑懿委任律師也稱，曾淑懿獲得8877票，謝只有384票，顯見兩人實力差距過大，且選前民調也眾所皆知，曾淑懿沒有給錢要求許退選的必要。

花蓮地院一審依違反選罷法判曾淑懿4年徒刑、褫奪公權3年，併科罰金250萬元，而曾淑懿去年2月宣布辭去鄉長職務，她的丈夫劉耀宗「代妻出征」，贏得4月的壽豐鄉長補選。

案件上訴，花蓮高分院二審認為，謝、許證詞前後不一，且謝在案件審理期間、去年7月死亡，證述真實性有待商榷，去年12月撤銷一審判決，改判曾淑懿無罪。

檢方不服上訴，最高法院認為二審認事用法均無誤，駁回上訴，曾淑懿無罪確定。

選罷法

延伸閱讀

越南移工酒後砍死2同鄉 二審認有教化可能仍判無期徒刑

誤傳模擬法庭判決書上公開查詢系統 花蓮地方法院致歉

花蓮補助偏鄉原民就醫交通費 符合資格每次最多1000元

民意反彈花蓮設場許可遭廢止 卜蜂向農委會訴願打贏了

相關新聞

范雲指陳雪生性騷擾已成立 北市府：最高罰10萬

民主進步黨籍立法委員范雲與中國國民黨籍立委陳雪生國會肢體衝突，范雲指陳雪生性騷擾，且北市府性騷擾防治委員會確認性騷擾事件...

新北市議員曾煥嘉涉詐助理費8年逾128萬 新北檢起訴

國民黨籍新北市議員曾煥嘉涉利用人頭詐領市議會助理補助款，檢方發現他8年前就開始犯案，不法所得128萬餘元，新北地檢署今依...

「搓圓仔湯」給5萬要對手棄選？花蓮前壽豐鄉長無罪確定

花蓮縣壽豐鄉前鄉長曾淑懿被控3年前參與鄉長選舉時「搓圓仔湯」，企圖以5萬元勸退對手放棄參選，一審依違反選罷法判刑4年，併...

海韻電炒股獲利千萬 共犯蘇建邦逃11年因疫情入境遭逮

上櫃公司海韻電子老闆娘、副總經理魏金花，11年前因炒股案遭判刑，被沒收千萬犯罪所得，共犯蘇建邦當時潛逃出境，直到去年新冠...

呷好道相報？上市公司購地案有內線 估價師女友也起訴

上市公司宜進實業（1457）與大東紡織（1441）2018年進行不動產買賣，進而帶動大東紡織股票上漲，但事後傳有內線交易...

婦聯會不服轉型為政黨 雷倩：堅持繼續做公益

「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨遭內政部廢止立案。婦聯會提告，台北高等行政法院今上午針對「內政部命婦聯會限期轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。