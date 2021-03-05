「搓圓仔湯」給5萬要對手棄選？花蓮前壽豐鄉長無罪確定

花蓮縣壽豐鄉前鄉長曾淑懿與丈夫、現任壽豐鄉長劉耀宗。記者王燕華／翻攝 花蓮縣壽豐鄉前鄉長曾淑懿被控3年前參與鄉長選舉時「搓圓仔湯」，企圖以5萬元勸退對手放棄參選，一審依違反選罷法判刑4年，併科罰金250萬，褫奪公權3年，但二審逆轉改判無罪，最高法院駁回上訴，全案確定。

曾淑懿2018年選舉時獲8877票、以高達87%得票率擊敗兩位對手勝選，未料她被控得知謝姓男子同樣要參選鄉長後，先口頭要求謝棄選未果，再透過許姓椿腳以5萬元要求謝放棄選舉，但謝不接受，將現金包在牛皮紙袋後送至曾淑懿的競選辦公室歸還。

曾淑懿否認犯行，供稱是許個人要拿錢給謝，許沒有事先跟她說，他是等到謝退錢到競選總部才知道許有拿錢給謝。

曾淑懿委任律師也稱，曾淑懿獲得8877票，謝只有384票，顯見兩人實力差距過大，且選前民調也眾所皆知，曾淑懿沒有給錢要求許退選的必要。

花蓮地院一審依違反選罷法判曾淑懿4年徒刑、褫奪公權3年，併科罰金250萬元，而曾淑懿去年2月宣布辭去鄉長職務，她的丈夫劉耀宗「代妻出征」，贏得4月的壽豐鄉長補選。

案件上訴，花蓮高分院二審認為，謝、許證詞前後不一，且謝在案件審理期間、去年7月死亡，證述真實性有待商榷，去年12月撤銷一審判決，改判曾淑懿無罪。

檢方不服上訴，最高法院認為二審認事用法均無誤，駁回上訴，曾淑懿無罪確定。