婦聯會不服轉型為政黨 雷倩：堅持繼續做公益

婦聯會主委雷倩（左）。 聯合報系資料照

「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨遭內政部廢止立案。婦聯會提告，台北高等行政法院今上午針對「內政部命婦聯會限期轉型案」開庭，主委雷倩表示，婦聯會堅持要繼續做公益，於2019年10月16日大會決議成立新世紀基金會。

內政部指出，政黨法是2017年12月6日公布施行，於兩年期限屆滿前，已通函給各政黨及政治團體促其儘速完成改正。婦聯會是依人民團體法立案的「政治團體」，未於前年12月7日前依政黨法相關規定修正章程、轉換為「政黨」。

前年12月24日，內政部作出處分，要求婦聯會於文到4個月內補正，屆期未辦理者，將依規定廢止立案。婦聯會說明，政黨法兩年緩衝期間，數度向內政部懇求成為其他組織，另向衛福部申請成為公益團體。

婦聯會認為，兩部會互踢皮球，因此無法於今年4月26日依政黨法轉型為政黨。婦聯會不服「限期補正轉型原處分」，向法院聲請停止執行遭駁回。內政部另予以廢止立案、財產清算。

婦聯會對「限期補正」及「廢止立案」兩件原處分各提起「本案訴訟」，而「廢止立案原處分案」於今年1月19日首度開庭；「限期轉型原處分案」於今日上午再度開庭。

婦聯會律師團指出，婦聯會在1950年4月17日依人團法成立、1990年2月8日依人團法經內政部核准立案為政治團體，自始自終至今都具備同一性，這過程中僅有名稱變更。

內政部委任律師翁國彥則主張沒有同一性，因為解嚴後的動員戡亂時期人民團體法，婦聯會是以「政治團體」去登記，當時就是要成立政治團體，民國39年法規沒有「社會運動團體」。

關於行政契約協商過程，雷倩說，當時內政部、黨產會、婦聯會三方協商，內政部說要予以解散、黨產會認定為國民黨附隨組織，並沒收99.3％財產，婦聯會在面臨存亡之際，反覆推敲是否有存活並維繫原始公益宗旨的可能方案。

雷倩指出，分會是隸屬於總會，但自行成立、運作，所以總會能輔導他們轉型成立為不同類型組織，例如文教、宗教。婦聯會委任律師李宜光表示，當時是希望新世紀基金會與婦聯會可以併行。