他持玩具槍搶銀行稱「想吃牢飯」 檢聲押法院駁回

板信商業銀行小港分行昨天遇搶，黃姓男子帶玩具槍抽號碼牌搶銀行，被捕後聲稱想吃牢飯，經警方依強盜罪嫌移送法辦。高雄地檢署昨晚聲押他未獲准。今天法官諭知黃限制住居，駁回檢方聲押。

高雄地方法院法官認為，黃訊後坦承強盜未遂，涉最輕本刑 5年以上有期徒刑，一般人性考量，都可能認為有逃亡之虞，但就黃有固定住所和工作，無具體事證可認定他會逃亡，而且審酌他犯罪情節，認為限制住居足以替代羈押，才駁回檢方聲押。

44歲的黃姓男子昨天中午到高雄市小港區二苓路板信商銀小港分行，抽號碼牌依序接受櫃台叫號，等12分鐘叫到他，他去櫃台便亮出手槍，向林姓女行行員稱要搶劫。林女暗中按櫃台下方的金融機構警報連線系統，小港警分局員警立即趕抵，舉槍喝令他蹲下，他便束手就擒，沒搶到錢。