快訊

男子跌落新豐車站月台被火車撞上 頭部重創失去呼吸心跳

MLB／林子偉又敲二壘打 3打席全上壘還跑出首盜

新北市議員曾煥嘉涉詐助理費8年逾128萬 新北檢起訴

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

國民黨籍新北市議員曾煥嘉涉利用人頭詐領市議會助理補助款，檢方發現他8年前就開始犯案，不法所得128萬餘元，新北地檢署今依利用職務上之機會詐取財物、使公務員登載不實罪嫌起訴。

起訴指出，檢廉調查曾煥嘉聘蔣姓男子擔任助理期間，蔣也同時在科技公司上班，時間重疊長達半年之久，懷疑他利用人頭詐領補助款。新北地檢署訊後認定曾涉貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪，罪嫌重大，以涉犯重罪、有勾串共犯之虞聲請羈押禁見獲准。曾抗告，高等法院於今年2月初裁定駁回確定。

檢方指出，曾煥嘉為新北市議會第1、2屆及現任第3屆市議員，任期自民國99年12月25日起迄今，卻利用在水族館上班，並未實際擔任公費助理的蔣男及徐男擔任人頭帳戶，向議會請領補助議員聘用助理補助費、春節慰勞金及年終獎金等費用，共40萬5227元。

林男於102年11月16日因車禍受傷而無法再勝任助理工作，於105年起已改至曾父擔任負責人的公司所施工建案工地，擔任雜務工作，竟未變更助理名冊，仍續依林男原本已提供帳戶及國民身分證影本等資料，自106年1月1日起調薪至3萬4000元、自106年2月1日起調薪至3萬5000元，向新北市議會詐得公費助理補助費用共計87萬6500元。

曾煥嘉共計詐得公費助理補助費用128萬1 727元，已全數繳交，新北地檢今依利用職務上之機會詐取財物、 使公務員登載不實罪嫌起訴曾，蔣男、徐男及林男則依使公務員登載不實罪嫌起訴。

國民黨籍新北市議員曾煥嘉涉利用人頭詐領市議會助理補助款，檢方發現他8年前就開始犯案，不法所得128萬餘元，新北地檢署今依法起訴。圖／報系資料照片
國民黨籍新北市議員曾煥嘉涉利用人頭詐領市議會助理補助款，檢方發現他8年前就開始犯案，不法所得128萬餘元，新北地檢署今依法起訴。圖／報系資料照片

公務員

延伸閱讀

涉掏空公司 「台版特斯拉」董座沈瑋送北檢

支持淡北道路聯盟發4聲明：政院罔顧淡水20幾萬民意

研發電動車失利 淳紳董娘涉掏空移送北檢

柯文哲因淡北道路遭里長嗆 侯友宜：謝謝讓雙北共榮

相關新聞

越南移工酒後砍死2同鄉 二審認有教化可能仍判無期徒刑

台南市麻豆工業區某工廠越南移工裴文宣去年1月15日深夜酒後，與曾發生衝突的同鄉黃姓、武姓移工吵架後遭毆打，憤而持刀殺死兩...

發展台版特斯拉夢碎 淳紳董座涉掏空公司4.8億今送辦

曾發表首款電動概念車的淳紳公司，因投資研發嚴重虧損，董座沈瑋以非常規交易、隱匿財報等方式，掏空公司4億8千萬元資產，該公...

投資失利恐嚇「下狙殺令」 法官判賠錢客遠離名嘴50公尺

蔡姓男子看股市名嘴胡立陽的投資理財書後投資賠錢，傳簡訊、電子郵件向胡求償，恐嚇「叫黑道下狙殺令」等被訴，蔡認罪，胡願原諒...

新北市議員曾煥嘉涉詐助理費8年逾128萬 新北檢起訴

國民黨籍新北市議員曾煥嘉涉利用人頭詐領市議會助理補助款，檢方發現他8年前就開始犯案，不法所得128萬餘元，新北地檢署今依...

涉掏空公司 「台版特斯拉」董座沈瑋送北檢

曾發表首款電動概念車的淳紳公司，董座沈瑋涉嫌以非常規交易、隱匿財報等方式，掏空公司4億8千萬元資產，遭檢調約談經過漏夜詢...

未有牙醫資格仍執業11年 判刑半年、沒收百萬不法所得

屏東一名余姓男子未取得牙醫師資格，擅自執行牙醫診療，2007年因違反醫師法案件，遭判8個月有期徒刑，事後仍不知悔改，20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。