新北市議員曾煥嘉涉詐助理費8年逾128萬 新北檢起訴

國民黨籍新北市議員曾煥嘉涉利用人頭詐領市議會助理補助款，檢方發現他8年前就開始犯案，不法所得128萬餘元，新北地檢署今依利用職務上之機會詐取財物、使公務員登載不實罪嫌起訴。

起訴指出，檢廉調查曾煥嘉聘蔣姓男子擔任助理期間，蔣也同時在科技公司上班，時間重疊長達半年之久，懷疑他利用人頭詐領補助款。新北地檢署訊後認定曾涉貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪，罪嫌重大，以涉犯重罪、有勾串共犯之虞聲請羈押禁見獲准。曾抗告，高等法院於今年2月初裁定駁回確定。

檢方指出，曾煥嘉為新北市議會第1、2屆及現任第3屆市議員，任期自民國99年12月25日起迄今，卻利用在水族館上班，並未實際擔任公費助理的蔣男及徐男擔任人頭帳戶，向議會請領補助議員聘用助理補助費、春節慰勞金及年終獎金等費用，共40萬5227元。

林男於102年11月16日因車禍受傷而無法再勝任助理工作，於105年起已改至曾父擔任負責人的公司所施工建案工地，擔任雜務工作，竟未變更助理名冊，仍續依林男原本已提供帳戶及國民身分證影本等資料，自106年1月1日起調薪至3萬4000元、自106年2月1日起調薪至3萬5000元，向新北市議會詐得公費助理補助費用共計87萬6500元。