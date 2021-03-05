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投資失利恐嚇「下狙殺令」 法官判賠錢客遠離名嘴50公尺

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

胡立陽。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
胡立陽。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

蔡姓男子看股市名嘴胡立陽的投資理財書後投資賠錢，傳簡訊、電子郵件向胡求償，恐嚇「叫黑道下狙殺令」等被訴，蔡認罪，胡願原諒，台北地院依恐嚇取財未遂罪判蔡有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，遠離胡50公尺以上。可上訴。

蔡姓男子不滿聽了胡立陽的建議投資賠錢，他曾參加胡的講座取得胡的名片，按照其上手機、電子郵件信箱從去5月起連續3個月傳恐嚇訊息給胡，向胡求償200萬元。

蔡傳「騙子胡立陽你5年前還再唱空，還真不要臉講你看的有多對，好會騙喔！不要只為了賺取通告費，我向你求償，求償金額100萬」、「你如果不賠，我就去你家找你」、「你家就住在台北市信義區某某路」訊息給胡。

另傳「騙子胡立陽你再不賠！黑道就對你下狙殺令！」、「你回來到你的住所，我就破門而入，向你求償200萬，…，我會終生找你求償！」、「騙子胡立陽你還躲！我打算來個甕中捉鱉！」，胡報警處理。

法院審理，蔡認罪，胡出庭說，覺得蔡誠懇，希望給年輕人自新機會，只要不再犯，請求法官給蔡從輕量刑的機會，緩刑不附條件也接受。

判決書說，蔡無前科，經此教訓應已警惕，判他有期徒刑6月，緩刑2年，向公庫支付5000元，緩刑期間付保護管束，付保護管束期間內，應遠離胡至少50公尺以上，禁止對胡實施身體或精神上的不法侵害、騷擾、跟蹤。

恐嚇 理財

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