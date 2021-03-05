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未有牙醫資格仍執業11年 判刑半年、沒收百萬不法所得

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名余姓男子未取得牙醫師資格，擅自執行牙醫診療，2007年因違反醫師法案件，遭判8個月有期徒刑，事後仍不知悔改，2009繼續在租屋處執業，直到去年遭警方搜索，被依法函送後，由屏東地檢署起訴，屏東地方法院將余男依違反醫師法，處有期徒刑6個月，得易科罰金，並沒收扣案物，以及沒收犯罪所得116萬3000元。

判決指出，余男2007年因違反醫師法案件，遭判8個月有期徒刑，緩刑兩年，並向公庫支付10萬元，豈料，犯後仍不知悔改，明知未依法取得牙醫師資格，不得擅自執行牙醫診療的相關業務，仍以每次200至300元磨假牙費用，或2500至5000元不等的金額替病患裝假牙，並收取診療費。

余男遭判刑後，仍在2009年持續在租屋處執業，直到去年4月22日，警方持搜索票展開搜索，屏東縣政府衛生局函送，後由屏東地檢署依法起訴。

警詢、偵查、審理時，余男皆坦承不諱，自2009年4 月13日起至去年4 月22日被警查獲為止，多次從事牙醫醫療行為，以相同的方式反覆執行醫療業務。

地院審酌，余男已有1 次違反醫師法的前科，卻再次非法開設牙科診所執業，破壞國家醫師專業制度，對於病患權益及國民健康的危害情節非輕，屏東地院將余男依違反醫師法，處有期徒刑6個月，得易科罰金，並沒收扣案物，以及沒收犯罪所得116萬3000元。

屏東一名余姓男子，未取得牙醫師資格，擅自執行牙醫診療，2007年因違反醫師法案件，遭判8個月有期徒刑，事後犯後仍不知悔改，2009繼續在租屋處執業，去年遭警方搜索依法函送，屏東地方法院將余男依違反醫師法，處有期徒刑6個月，得易科罰金，並沒收扣案物，以及沒收犯罪所得116萬3000元。記者陳弘逸／攝影
屏東一名余姓男子，未取得牙醫師資格，擅自執行牙醫診療，2007年因違反醫師法案件，遭判8個月有期徒刑，事後犯後仍不知悔改，2009繼續在租屋處執業，去年遭警方搜索依法函送，屏東地方法院將余男依違反醫師法，處有期徒刑6個月，得易科罰金，並沒收扣案物，以及沒收犯罪所得116萬3000元。記者陳弘逸／攝影

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