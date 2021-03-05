越南移工酒後砍死2同鄉 二審認有教化可能仍判無期徒刑

越南移工裴文宣酒後砍死2同鄉，一審判無期徒刑，裴不服上訴，檢方及武妻均請求處以死刑，二審認他有教化的可能，仍判無期徒刑，可上訴。圖／本報資料照

台南市麻豆工業區某工廠越南移工裴文宣去年1月15日深夜酒後，與曾發生衝突的同鄉黃姓、武姓移工吵架後遭毆打，憤而持刀殺死兩人，並傷及阻擋行凶的武妻，一審被判無期徒刑後不服上訴，檢方及武妻均請求處以死刑，台南高分院認事出有因，裴為一時情緒失控，並非預謀或事先具有周全計畫；雖否認故意殺人，但已坦認犯行，仍認有教化的可能，仍判無期徒刑，可上訴。

檢警調查，行凶的裴文宣與同鄉黃姓、武姓移工及武妻黃姓女移工（黃的堂妹）在同一家工廠工作，裴與黃曾因工作發生衝突。裴當晚酒後返回宿舍，藉著酒意找黃理論，雙方一言不合發生衝突，經其他移工勸架，裴回到自己房間休息。事後黃疑心有不甘，找來堂妹婿武姓移工，聯袂到對方房內興師問罪。雙方再次爆發衝突打架，在場其他移工居間勸架，裴遭兩人徒手毆傷。

沒想到裴此時拿出菜刀追出，在走道上猛力刺入武的背部，武當場倒地。黃見狀趕緊逃到另一棟女生宿舍的堂妹房間躲藏，但斐提著凶刀一路追來，踹開房門闖進，揮刀砍殺黃的右頸部，傷及動脈致被害人血流如注，黃女阻擋裴行凶時，右手虎口也受到刀傷。武、黃經送醫急救不治。

台南地院一審認裴犯殺人罪，應執行無期徒刑，褫奪公權終身，又犯傷害罪，處3月徒刑，可易科罰金，裴就殺人部分上訴。

台南高分院合議庭審理時，裴雖否認故意殺人，但已坦認犯行，且提議將其在紡織廠尚未領取薪資3萬元，給與武妻作為補償，但武妻受創甚深而拒絕，裴及辯護人請求給予時間，讓雙方越南家人洽商和解事宜，最終仍未能和解成立。

合議庭認為，裴與武僅單純同事關係，平日雖無重大仇怨，但因案發時遭武毆打而起殺害武之意，顯然事出有因，而非對於全然無辜而不相干的第三者隨機殺害。

同時，裴以菜刀行凶，一路追殺在前逃跑的武，將武活生生砍殺致死，行為甚為殘忍。裴以此激烈手段報復武雖非可取，但其行為事出有因，且為一時情緒失控，並非預謀或事先具有周全計畫，武對於本案發生非全無可議之處等與裴行為有直接關連事項。

合議庭指出，裴坦認犯行，尚非毫無悔悟，不知自我反省。若透過無期徒刑的執行，輔以適切教化，使其能深入反省，矯正衝動式思考，學習適時控制自身情緒功能，培養正確的人生觀，尚非全無改過遷善的可能，其惡性尚未達應與世永久隔離的程度等一切情狀，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。