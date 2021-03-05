發展台版特斯拉夢碎 淳紳董座涉掏空公司4.8億今送辦

曾發表首款電動概念車的淳紳公司，因投資研發嚴重虧損，董座沈瑋以非常規交易、隱匿財報等方式，掏空公司4億8千萬元資產，該公司董監事團隊昨天幾乎全遭調查局搜索約談，經過漏夜詢問，預計沈今天上午將依違反證交法特別背信等罪，移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

檢方今天凌晨命淳紳董事沈周令熊（沈瑋妻子）150萬元交保、法務主管蕭彩綾1百萬交保、稽核主管藍靜嫻1百萬交保、會計長黃淑惠1百萬交保、獨董黃文瑞1百萬交保、股務主管劉璧維70萬元交保、監察人李錦隆50萬交保；同案約談包括董事長特助張子洋（沈瑋女婿）、財務長秦禮明等人。

淳紳首台新能源純電動車「Thunder Power」，由義大利著名跑車製造商Zagato擔綱造型設計，2017年2月在江西省贛州完成公路路測，正式投入量產，同月首次回台亮相，號稱要打造台版特斯拉。

據調查，沈瑋與大陸公司協議，由台灣負責研發、大陸製造生產99台電動車，但預訂售價竟相當於保時捷車價，結果台灣根本沒市場，加上陸製電動車屬於管制品，不得進口販售，導致淳紳前後虧損逾10億元。

沈瑋利用被智財局駁回的GPS專利技術，作價入股淳紳子公司香港商「昶洧」(TPHK)，再將淳紳的重要研發成果及重要資產移至TPHK，沈未支出任何現金，直接取得TPHK過半股權，取得TPHK控制權，導致淳紳對TPHK之股權由百分百大幅下降。

沈瑋取得TPHK主導地位後，利用組織改造，於TPHK上層另架設TPHL公司，由TPHL聲明，不再受控淳紳公司。2016至2017年間，沈瑋陸續將淳紳重要研發成果及資產，移轉到TPHK，同時調度淳紳員工到TPHK工作，安排1億5千萬元的「淳紳公司向TPHK公司採購電池包專利使用權」、1億4千萬元的「代理銷售電動轎跑車」，1億3千萬元的「採購零組件」等非常規交易，掏空4億8千萬元到TPHK。

沈瑋另以特別獎金等名目，從TPHK套取淳紳6千萬元，還於2019年股東會年報，於應揭露的董事薪酬資訊上虛偽隱匿，使股東無法透過年報得知沈支薪情形。

淳紳公司董座沈瑋。圖／本報資料照片

淳紳董娘沈周令熊。記者張宏業／攝影

淳紳人資主管彭向陽。 記者張宏業／攝影