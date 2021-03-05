研發電動車失利 淳紳董娘涉掏空移送北檢

淳紳董事長沈瑋妻子沈周令熊。記者張宏業／攝影 曾於法蘭克福車展發表首款電動概念車的淳紳公司，因投資研發嚴重虧損，董座沈瑋涉以非常規交易、隱匿財報等方式，掏空資產4.8億元，涉證交法特別背信罪，調查局昨天搜索約談沈與妻婿共12人到案，移送台北地檢署漏夜偵訊，檢察官今天凌晨命淳紳法務主管蕭彩綾100萬元交保。

淳紳董事沈周令熊（沈瑋妻子）、董事長特助張子洋（沈瑋女婿）今天凌晨也被調查官帶往北檢複訊，不排除強制處分；同案約談包括財務長秦禮明、會計長黃淑惠、稽核主管藍靜嫻、人資主管彭向陽、監察人李錦隆、獨董黃文瑞等人。

號稱要打造台版電動車的沈瑋，與大陸公司協議生產電動車，由台灣負責研發、大陸製造生產99台電動車，再銷回台灣販售，但預訂售價比照保時捷，台灣根本沒市場，加上陸製電動車屬於管制品，不得進口，前後虧損逾10億元。

沈瑋利用被智財局駁回的GPS專利技術，作價入股淳紳子公司香港商「昶洧」(TPHK)，再將淳紳的重要研發成果及重要資產移至TPHK，沈未支出任何現金，直接取得TPHK過半股權，取得TPHK控制權，導致淳紳對TPHK之股權由百分百大幅下降。

沈瑋取得TPHK主導地位後，利用組織改造，於TPHK上層另架設TPHL公司，由TPHL聲明，不再受控淳紳公司。2016至2017年間，沈瑋陸續將淳紳重要研發成果及資產，移轉到TPHK，同時調度淳紳員工到TPHK工作，安排1.5億元的「淳紳公司向TPHK公司採購電池包專利使用權」、1.4億元的「代理銷售電動轎跑車」，1.3億元的「採購零組件」等非常規交易，掏空4.8億元到TPHK。