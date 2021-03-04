冒充地主及債權人偽造證件盜賣土地詐7億 基檢起訴7人

以吳姓男子為首的詐欺集團，專以冒充地主及債權人身分後，委託律師具狀向法院聲請民事調解後，向地政事務所申請土地過戶，再將土地設定抵押變現牟利，在多個縣市犯案，5件詐欺案牟利金額7億多元。基隆地檢署今天偵結，將吳姓男子等7人分涉嫌詐欺、偽造文書、組織、偽造有價證券與洗錢等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，吳姓男子為首的詐騙集團成員，先偽造地主被害人積欠某人的借款協議書及本票，再偽造被害人的健保卡等足資證明身分的偽造證件後，再由不詳組織的集團成員持偽造的證件、偽刻相關印章，冒充地主委任律師，向各地法院聲請調解。

調解內容係被害人以其名下之土地過戶號抵償借款，再向地政事務所申請土地過戶，再將土地設定抵押變現牟利。新北市有一名地主在2019年接到稅捐稽徵處通知，他的土地屬公共設施保留地，移轉無須繳納土地增值稅，才發現異狀，遭人假冒名字，利用一筆2億多元的假債務協議，向法院申請調解，基隆地檢署獲報展開偵辦。

基隆地檢署指揮警方及調查站偵辦，追查詐欺集團人頭帳戶金流，去年在取款時陸續逮捕相關人，最後逮獲吳姓男子首腦，檢警查出吳男以前是土地掮客，對房地產過戶、爭議調解、買賣等流程都非常熟稔，因此找來詐騙集團成員在全國各地犯案，從2018年到2019年，有被害人在新北市、台北市、桃園、台中等地遭詐，詐欺金額達7億多元。