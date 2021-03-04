誤傳模擬法庭判決書上公開查詢系統 花蓮地方法院致歉
花蓮縣豐濱鄉3年前發生陳姓男子酒後在家中縱火，燒死3歲幼子和母親的天倫悲劇，陳男已被判刑20年定讞；花蓮地方法院將此事取材為模擬案件，近日召開模擬法庭審理，卻搞烏龍將模擬判決結果上傳公開的裁判書查詢系統，造成誤會，花蓮地院晚間發聲明致歉，並撤掉該件判決書。
現年34歲陳男，3年前3月19日傍晚5時許，酒後與母親發生爭執，認為父母嫌他白吃白住，竟從家中置物間拿出裝有汽油的汽油桶，在客廳潑灑，隨後拿出打火機點燃，當時才3歲的陳男幼子睡在沙發上，走避不及，全身燒傷並吸入大量一氧化碳，當場被活活燒死在沙發上；陳男母親要救孫子不成也被燒傷，雖然逃出求救被送醫，仍因全身43％面積有2到3度燒燙傷，1個月後傷重不治。
司法院法學資訊檢索系統今天張貼一份針對此案、案號「109年度國重訴字第1號」的判決書，判決結果為陳男被「判處無期徒刑、褫奪公權終身」。
媒體根據這份公開判決書內容報導後，花蓮地方法院發現搞烏龍，趕緊出面澄清，這是模擬法庭判決書，是要提供給司法院作為國民法官法實施的參考資料，原本不應放上公開檢索系統，但書記官製裁判書正本時，程序有誤，導致模懝裁判書自動上傳到公開檢索系統，對造成外界誤解表達歉意並撤下。
花蓮地院庭長黃鴻達說明，此案前年已審結，陳姓男子被判刑20年，並諭知禁戒1年，且經台灣高等法院花蓮分院、最高法院分別駁回上訴而確定。模擬法庭是將真實姓名等部分內容變更後審理，經國民法官及職業法官充分討論，雖然與原判決刑度不同，但事實認定及法律適用與實際案件無重大歧異，可作為國民法官制度實施及檢討改進的重要參考。
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