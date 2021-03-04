過期原料製作黑心蝦味先 裕榮老董改判1年8月

蝦味先是老字號零食。圖／本報資料照

生產知名零食「蝦味先」的裕榮食品公司，被控以過期原料生產蝦味先等食品販售牟利，高雄地院依違反《食安法》判裕榮老董洪宗喜2年有期徒刑、蘇姓廠長、謝姓經理各判2年10月、2年6月，罰款3千萬；洪等人不服上訴，今高雄高分院宣判，改判洪男1年8月，公司改罰2000萬元。

同案被告，蘇姓廠長改判2年、緩刑3年，需支付國庫80萬元；謝姓經理改判1年10個月，緩刑3年，向國庫支付60萬元。

洪宗喜等人被控從2014年12月12日起，使用過期柴魚粉為原料，製造「日式照燒」、「蜜烤魷魚」口味的蝦味先餅乾；另還使用過期的無水檸檬酸等添加物，製造「泡菜」、「墨西哥煙燻」口味蝦味先。

不僅於此，洪等人還使用過期的紅麴粉，製作「發芽大豆養生粉（紅麴）」，並將這批利用過期原料製作的食品，透過行銷通路銷售至全台消費者手上，總計使用過期原料售出商品，銷售獲利至少2978萬元。

一審法院認定洪男等人利用過期原料製作食品，再販售給廣大消費者，已達情節重大足以危害人體健康程度，依違反《食安法》判裕榮老董洪宗喜2年有期徒刑、蘇姓廠長、謝姓經理各判2年10月、2年6月，罰款3千萬。

案經高等法院高雄分院審理，高院合議庭認為裕榮食品公司僅獲利1900萬元等理由，改判洪1年8月徒刑，公司改罰2000萬元，蘇姓廠長改判2年、緩刑3年，需支付國庫80萬元；謝姓經理改判1年10個月，緩刑3年，向國庫支付60萬元。