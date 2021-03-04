恐龍家長不滿班導師 以身擋車下場慘了

張姓婦人去年不滿高雄市某國小李姓導師處理班級事務的方式，在學校放學時看到李師駕駛轎車想出學校大門，竟以身體阻擋李師轎車出入，被依妨害自由罪嫌起訴，橋頭地院審理後，依強制罪判處張婦拘役10天，可易科罰金1萬元，全案可上訴。

判決指出，張姓婦人的兒子就讀高雄市某國小，李師為張婦兒子的班導師，張婦因事不滿李師，去年6月在放學時，看到李師駕車到校門口，以身體擋在李師轎車前不讓他走，李師想往右繞過張婦，張婦也往右擋住該車，李師只好下車請張婦離開，等李師想開車走時，張婦繼續擋在李師車前，李師無奈之下報警。

審理時張婦否認有擋住李師，辯稱，她只是跟著李師的車輛移動，只有站在旁邊。但李師指證歷歷，橋頭簡易庭法官根據李師證詞及當時監視器畫面，確認張婦犯行明顯是為了脫罪，不足以採信。

法官審酌，張婦只是不滿李師卻沒有理性解決紛爭，犯下此案實屬不該，加上張婦否認犯行、態度不佳，至今未與李師達成和解，再兼衡張婦沒有刑事前科，依法判處拘役10天，可上訴。