國安特勤私菸案 華航協同運私菸挨罰6百萬提告敗訴

國安特勤私菸案，桃園市政府認為華航違反菸酒管理法，裁罰600萬元。華航不服提告抗罰，台北高等行政法院認為原處分無誤，今判華航敗訴。圖／報系資照片

國安特勤私菸案，桃園市政府認為中華航空明知國安局少校吳宗憲在專機上購買9797條私菸，竟協同吳將未稅菸品裝至貨車後運輸至課稅區，違反菸酒管理法裁罰600萬元。華航不服提告抗罰，台北高等行政法院認為原處分無誤，今判華航敗訴，可上訴。

前年7月22日，總統蔡英文結束12天「自由民主永續之旅」返台，調查局以找關務署以行政檢查方式，攔查國安局官員隨團走私近千條菸品，創桃園機場夾帶走私菸最大數量紀錄。

桃園市政府以購買人（即利用總統出訪禮遇通關而大量購買未稅菸品，並以國安人員吳宗憲為連絡人的買方）於2019年7月11日在華航專機上刷卡購入9797條菸品。

華航明知吳欲將在機上及保稅倉庫免稅菸品於管制區裝載貨車後運輸至課稅區，竟基於與吳男共同實施運輸私菸犯意聯絡，於前年7月22日總統專機返國時，由華航將機上菸品與自保稅倉庫運至機邊9200條菸品。

協同吳男實施在管制區裝載未稅菸品至貨車後運輸至課稅區，違反菸酒管理法第46條第1項規定。桃園市政府審認成立運輸私菸違章行為，並因查獲物現值1262萬2600元，已超過法定裁罰上限600萬元，裁處罰鍰600萬元。

華航不服，提起行政訴訟。法院指出，其中9200條是已存入保稅倉庫進口菸品，實際上雖已進入國境，但仍處於保稅狀態，該貨物由保稅區載運至課稅區仍須報關，與一般進口貨物相同，應依一般進口程序辦理。

吳為隨總統專機返國入境旅客，並非取得許可執照菸酒進口業者，未填具進口報單向海關申報通關，即將逾法定公告免稅數量菸品由「保稅區」載運至「課稅區」，屬菸酒管理法所稱「輸入」行為，該「未依菸酒管理法取得許可執照而輸入菸酒」，即屬私菸。

華航明知出售的菸品條數已逾總統專機全機搭載乘客攜帶自用免稅數量上限，及吳是利用國賓禮遇通關方式，駕車進入管制區內載運行李出關機會，一併將非裝載在機上銷售的未稅菸品放置在行李貨車內載運至「課稅區」。

違反免稅菸品攜帶入境相關法令，仍為增加華航營收，且華航與吳有共同實施運輸私菸的犯意聯絡。華航所屬職員的行為，就吳男得運輸私菸具關鍵性地位，而有各自實施一部分行為，並相互利用其他人行為，共同完成「分工」情事甚明。

依行政罰法規定，華航職員共同實施運輸私菸的故意，即推定為華航的故意。依菸酒管理法規定，應處查獲物查獲時現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高以600萬元為限。

菸品查獲時現值超過50萬元，如按查獲現值1倍裁罰，即已大於最高罰鍰600萬元，故縱使認為菸品其中597條是旅客於機上購買，屬入境旅客隨身攜帶菸酒入境超過免稅數量，未依規定向海關申報的問題，而無菸酒管理法第46條第1項規定適用。

但將此部分數量菸品現值從查獲現值中予以扣除後，其餘自保稅倉庫出倉的9200條菸品查獲現值的1倍也同樣大於最高罰鍰600萬元，因此並不影響原處分裁處600萬元罰鍰的合法性認定。