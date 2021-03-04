天才詐欺師！騙扁小子扮國泰、前檢察官2個「蔡佳玲」詐逾億

黃琪（中）。圖／聯合報系資料照片

本名黃照岡、以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，被控詐騙前男友母親劉姓婦人1.26億元，台北地院今天傳喚劉婦助理張姓男子作證。張爆料，黃琪自稱是國泰集團的蔡佳玲、曾當過檢察官，他和劉婦才會相信黃琪是千金小姐、也是女律師。

國泰集團第三代的「蔡佳玲」，是集團三太子蔡鎮宇的獨生女，行事低調，有媒體報導蔡鎮宇一直將她帶在身邊，沒參與家族企業的任何職務。

前檢察官轉任律師的「蔡佳玲」，考上調查官、檢察官，司法官學院38期結業，曾偵辦SOGO經營權案；已故前法務部長陳定南批准她留職停薪、赴美深造，她回國轉任律師，陳定南認為她欠國家恩情，揚言對簿公堂。

張姓男子今天出庭證稱，劉婦是他母親的舊識，也認識劉婦的林姓兒子，他從日本歸國，擔任劉婦的助理，月薪6萬元；劉婦在日本有事業，疫情爆發前，每個月都去日本一趟，有時在劉婦台北市仁愛路圓環附近的辦公室上班，有時未必進公司。

張稱，劉婦兒子有妨害公務、傷害罪官司，本來委任馬姓律師辯護，但官司後續交給黃琪處理，他和馬姓律師根據黃自稱是「國泰後代」、「前檢察官」、「名字是蔡佳玲」等資訊，一致認為黃琪就是國泰的千金再加上律師，所以與黃琪聯絡時稱呼他「蔡律師」，還把律師蔡佳玲事務所的網址貼給劉婦。

張姓男子證稱，他及劉婦與黃琪碰面時，黃琪完全就是女人打扮，講話的聲音也幾乎是女聲，頭髮則留到肩膀的附近，「在我的認知上，他的性別就是女性」、「是個女律師」；張說，他不知道黃琪過去的背景、犯案歷史，直到2019年調查局查案後被告知。

黃琪的律師團原本傳喚劉姓婦人、劉婦的林姓兒子、張姓男子作證，只有張出庭；今天開庭前，劉婦連環遞出5張狀紙，聲請不公開審理、聲請制黃琪閱覽卷證等，都被審判長以維護被告訴訟防禦權駁回。

不過，張姓男子出庭也不想與黃琪照面，法官依據刑事訴訟法相關規定，罕見請庭務員在法庭之內架設、展開3張白色折疊帆布遮屏，隔絕掉張姓男子與黃琪視線有所接觸，讓張在「屏內」作證。

黃琪犯罪前科無數，曾入獄服刑，擅以名人身分詐財。檢方指控，黃2017年假冒國泰蔡佳玲，詐騙劉婦1.26億元，同案起訴他假冒台大前校長楊泮池獲就醫特權，去年另以香港首富李嘉誠秘書名義詐訂中衛公司1萬片口罩未遂，現羈押。