鋼圈烙臀、草梗插肛 討債雙煞刑期22年起跳

新北市陳姓、楊姓2名男子替人追討8000元債務，去年4月率眾將欠債少年強押回新莊住處痛毆，還以燒紅的鋼圈烙臀、開車輾手掌和草梗插肛門等酷刑對待，被警方列為治平對象逮捕，經新北地院審理，今天被依加重強盜、加重強制性交、恐嚇取財等罪分判22年2月和22年徒刑。

起訴指出，全案除了陳、楊2人，還有黃姓、謝姓2名共犯被分判7年4月和8年徒刑，另有4名少年由新北地院少年法庭審理。

檢警調查，陳、楊等人不但痛毆欠債少年，還用燒紅的鋼圈烙臀，逼他吃衛生紙和戴工地帽跳舞，並搶走他的手機。得手後，他們還沒放過對方，將人載到五股疏洪沼澤公園又繼續施暴，開車輾過手掌，逼人含住手槍，還用噴漆在對方身上噴上大叉叉，並在對方傷口小便和持草梗插肛門，見人奄奄一息才丟包離去。

此外，陳、楊2人為了替人處理感情糾紛，去年4月底也押走另一名少年，威脅對方簽下本票，最後搶走對方的手錶和200元，放人前也用球棒、安全帽等物將人痛打一頓。

警方接獲2名被害少年報案，將陳、楊等人列為治平對象，成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，全案以強盜、妨害性自主等罪偵辦。

審理時，陳、楊坦承妨害自由、傷害等犯行，但矢口否認加重強制性交。他們辯稱自己並非拿草梗插被害人肛門的人，並指犯案少年也供稱草梗只有在肛門口附近，行為應不構成強制性交，但說法未被採信。

法院認為，陳、楊等人為了處理債務，打傷被害人並限制被害人的人身自由，又更進一步用草梗性侵被害人，手段惡劣且泯滅人性，全無可憫之處，因此審酌其犯罪情節和犯後態度量刑。