快訊

未認外遇、婚變！ 福原愛2度聲明揭過夜原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋼圈烙臀、草梗插肛 討債雙煞刑期22年起跳

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市陳姓、楊姓2名男子替人追討8000元債務，去年4月率眾將欠債少年強押回新莊住處痛毆，還以燒紅的鋼圈烙臀、開車輾手掌和草梗插肛門等酷刑對待，被警方列為治平對象逮捕，經新北地院審理，今天被依加重強盜、加重強制性交、恐嚇取財等罪分判22年2月和22年徒刑。

起訴指出，全案除了陳、楊2人，還有黃姓、謝姓2名共犯被分判7年4月和8年徒刑，另有4名少年由新北地院少年法庭審理。

檢警調查，陳、楊等人不但痛毆欠債少年，還用燒紅的鋼圈烙臀，逼他吃衛生紙和戴工地帽跳舞，並搶走他的手機。得手後，他們還沒放過對方，將人載到五股疏洪沼澤公園又繼續施暴，開車輾過手掌，逼人含住手槍，還用噴漆在對方身上噴上大叉叉，並在對方傷口小便和持草梗插肛門，見人奄奄一息才丟包離去。

此外，陳、楊2人為了替人處理感情糾紛，去年4月底也押走另一名少年，威脅對方簽下本票，最後搶走對方的手錶和200元，放人前也用球棒、安全帽等物將人痛打一頓。

警方接獲2名被害少年報案，將陳、楊等人列為治平對象，成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，全案以強盜、妨害性自主等罪偵辦。

審理時，陳、楊坦承妨害自由、傷害等犯行，但矢口否認加重強制性交。他們辯稱自己並非拿草梗插被害人肛門的人，並指犯案少年也供稱草梗只有在肛門口附近，行為應不構成強制性交，但說法未被採信。

法院認為，陳、楊等人為了處理債務，打傷被害人並限制被害人的人身自由，又更進一步用草梗性侵被害人，手段惡劣且泯滅人性，全無可憫之處，因此審酌其犯罪情節和犯後態度量刑。

陳姓、楊姓2名男子替人追討8000元債務，去年4月率眾將欠債少年強押回新莊住處痛毆，還以燒紅的鋼圈烙臀、開車輾手掌和草梗插肛門等酷刑對待，今天被新北地院分判22年2月和22年徒刑。示意圖／Ingimage
陳姓、楊姓2名男子替人追討8000元債務，去年4月率眾將欠債少年強押回新莊住處痛毆，還以燒紅的鋼圈烙臀、開車輾手掌和草梗插肛門等酷刑對待，今天被新北地院分判22年2月和22年徒刑。示意圖／Ingimage

強盜 債務

延伸閱讀

4台中男開心駕車遊墾丁 1人飆國罵遭同車3人拖下痛毆

殺警案大逆轉！專家：應從人道著眼 身心治療才是重點

嘉縣私立醫院病房驚傳命案 男患者遭同房患者痛毆身亡

俄反對派納瓦尼上訴失敗！刑期減1.5個月 諷刺「真棒…」

相關新聞

上櫃企業淳紳公司涉掏空4.8億 檢調搜索約談董座到案

股票上櫃公司淳紳被控以非常規交易、隱匿財報手法，於2016至2019年間掏空公司資產4.8億元，涉嫌違反證交法特別背信罪...

鋼圈烙臀、草梗插肛 討債雙煞刑期22年起跳

新北市陳姓、楊姓2名男子替人追討8000元債務，去年4月率眾將欠債少年強押回新莊住處痛毆，還以燒紅的鋼圈烙臀、開車輾手掌...

中元普渡也能拗廠商「贊普」 港務公司2員工判刑撤職

港務公司蘇澳港營運處督導方碩堂、技術員王國銘，接受承攬廠商招待到有女陪侍的酒店、收受賄賂，王還藉中元節普渡的機會索賄1萬...

司法精神醫院再等等 政院：先設司法精神病房分級分流

去年嘉義殺鐵警案與弒母剁頭案，引發輿論沸騰，林萬億去年指出，司法精神醫院正在盤整整體優缺、期程、人力、物力、預算，興建或...

遭砍到失血休克撿回一命 卻神經斷裂無法用右手擦屁股

桃園簡姓男子因債務問題起衝突，持彎刀把陳姓、章姓男子砍到一度失血性休克，雖緊急縫合均撿回一命，但陳腳力剩9成，走路一跛一...

寵物公園遛狗咬傷人挨告 飼主獲不起訴

新北市三重寵物公園設有專區供小狗們奔跑活動，但去年10月發生狗咬狗衝突，其中一方飼主上前想將2隻狗分開，結果被對方的狗咬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。