上櫃企業淳紳公司涉掏空4.8億 檢調搜索約談董座到案

台北地檢署外觀。圖／本報資料照

股票上櫃公司淳紳被控以非常規交易、隱匿財報手法，於2016至2019年間掏空公司資產4.8億元，涉嫌違反證交法特別背信罪，台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處搜索約談該公司董座沈瑋、妻子沈周令熊與女婿張子洋共12人到案。

據了解，沈瑋先於2015年9月以在台申請GPS專利技術，作價入股淳紳子公司TPHK(Thunder Power Hong Kong Limited，香港商昶洧香港有限公司)，使沈未須支出任何現金，即直接取得TPHK公司過半之股權，而取得對TPHK控制權地位，淳紳公司對TPHK之股權由100％大幅下降。

據調查，淳紳公司重要之研發成果及重要資產均被沈瑋控制，包括占主要持股之TPHK公司、調度淳紳公司員工至TPHK公司提供服務，並陸續安排不合營業常規之「淳紳公司向TPHK公司採購電池包專利使用權」（約台幣1.5億元）、「代理銷售電動轎跑車」（約台幣1.4億）及「採購零組件」（約台幣1.3億元），使淳紳公司產生大額現金流出，變相使沈瑋透過TPHK獲取私人不法利益。

沈瑋也假藉特別獎金等名目，從TPHK套取來自淳紳公司之款項約6000萬，為避免遭發現，於2019年股東會年報，原應揭露董事薪酬資訊上，虛偽隱匿，致生淳紳公司及全體股東權益重大損害。

同案約談包括淳紳公司董事陳明煒、劉壁維、財務長秦禮明、會計長黃淑惠、稽核主管藍靜嫻、人資主管彭向陽、監察人李錦隆、獨董黃文瑞、法務主管蕭彩綾。