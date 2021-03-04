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純屬虛構的英國王室故事？《王冠》沒拍的「愛爾蘭衝突」

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中元普渡也能拗廠商「贊普」 港務公司2員工判刑撤職

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

港務公司蘇澳港營運處督導方碩堂、技術員王國銘，接受承攬廠商招待到有女陪侍的酒店、收受賄賂，王還藉中元節普渡的機會索賄1萬5千元，高等法院依貪汙治罪條例判方、王各7年6月與12年徒刑。監察委員認為兩人違反公務員服務法而彈劾，懲戒法院判方、王撤職，各停用1年、3年。

方碩堂承辦2015年度蘇澳港航道、迴船池、港池疏濬工程時，接受黃姓廠商員工招待，到有女陪侍的酒店飲宴。翌年，方又接受李姓廠商邀約到酒店，同年度便陸續將「信號台阻絕設施損壞拆除新作工程」等5件10萬元以下小額工程，與王國銘共同指定由李持股的公司以議價方式承攬。

蘇澳港營運處另發包的碼頭護舷整修工程，後來也由李的公司得標，方在2016年8月31日和12月9日，又兩度受李招待上酒店。同年10月間，梅姬颱風損害蘇澳港崗哨鐵拉門，同時港區水溝蓋也要整修，方竟指示要限制性招標，讓不符政府採購法施行細則規定的王姓廠商辦理，接著又喝花酒。

王國銘廚也是接受廠商招待喝花酒、包庇驗收外，竟趁2015、2016年中元節，向在蘇澳港區內施工的廠商詐取1萬5千、6千、6千元等「贊普」款項，裝入自己口袋。高院認定王國銘收受的不法所得為57萬7370元。

監院認為兩人除涉及刑事責任，也違反公務員服務法規定，違失事證明確，情節重大，因此彈劾。懲戒法院審理後，判方、王撤職，各停用1年、3年。

港務公司蘇澳港營運處督導方碩堂、技術員王國銘接受廠商招待喝花酒、收賄，懲戒法院判方、王撤職，各停用1年、3年。記者王宏舜／攝影
港務公司蘇澳港營運處督導方碩堂、技術員王國銘接受廠商招待喝花酒、收賄，懲戒法院判方、王撤職，各停用1年、3年。記者王宏舜／攝影

蘇澳 酒店 梅姬颱風

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