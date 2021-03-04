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過期原料加工蝦味先 裕榮董事長二審減刑判1年8月

中央社 / 高雄4日電

裕榮食品公司涉用過期原料生產蝦味先等食品販售牟利，一審判罰3000萬，董事長洪宗喜等3人遭判2年至2年10月不等。高雄高分院今天依食安法輕判洪宗喜1年8月，可上訴。

高雄高分院審理時認為，原審認定洪宗喜等3人販賣逾期食品新台幣2978萬多元的獲利有誤，且3人的犯行都是反覆製造銷售逾期食品，應以集合犯之一罪較合理；另外，又因洪宗喜是已年滿80歲人士，因此可適用刑法規定減刑。

高分院今天上午依涉犯食品安全衛生管理法第49條第2項「販賣逾有效日期食品，情節重大足以危害人體健康之虞罪」，科罰裕榮食品股份有限公司法人之代表人、受僱人2000萬元，並沒收販售逾期食品所得1974萬5005元。

裕榮董事長洪宗喜則涉共同犯食安法，二審遭改判1年8月；廠長蘇天進2年、緩刑3年，且應在判決確定後6個月內向國庫繳納80萬；財務經理謝建平1年10月，緩刑3年，也須向國庫繳納60萬。除裕榮公司部分不得上訴外，其餘被告均還能上訴。

一審判決指出，裕榮食品公司被控以過期原料生產蝦味先等食品販售牟利，洪宗喜、蘇天進及謝建平為減少管理及報廢公司逾期庫存原料及添加劑支出，罔顧消費者健康，分別於民國103年5月以逾期柴魚粉、105年4月以逾期無水檸檬酸、105年8月以逾期紅麴粉等逾期原料及添加劑，加工製造各式口味蝦味先及「發芽大豆養生粉」等食品。

成品製造完成後，裕榮食品公司還以出廠時間為基準打印有效日期對外販售，使消費大眾誤信產品標示的有效日期購買食用。

高雄地方法院合議庭痛批，洪宗喜等3人身為食品大廠決策人員，不思為國人健康把關，竟為減省成本，用公司庫存逾期原料、添加物生產食品並販售牟利，分別判處裕榮董事長洪宗喜等3人2年至2年10月不等刑期，並處裕榮食品3000萬元罰金。

蝦味先 逾期食品 食安

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