遭砍到失血休克撿回一命 卻神經斷裂無法用右手擦屁股

桃園簡姓男子因債務問題起衝突，持彎刀把陳姓、章姓男子砍到一度失血性休克，雖緊急縫合均撿回一命，但陳腳力剩9成，走路一跛一跛，章則說握力下降，「沒辦法用右手擦屁股」；但法院認為，2人傷勢大致復原尚未構成重傷害中毀敗、嚴重減損程度，依傷害罪判簡2年，可上訴。

檢警調查，簡男2017年8月27日到施女住家，和對方陳姓、章姓友人談判債務時，簡因和陳起口角衝突就跑回車上拿了1把彎刀，朝陳、章追逐揮砍，陳遭砍傷臀部、左腿等多處肌肉神經損傷，章也的右手肘神經斷裂、尺骨骨折，2人甚至一度都因失血性休克，經急救才撿回一命。

訊時簡坦承不諱，被害人也指證歷歷，並有現場監視器、驗傷診斷證明，檢方以簡犯嫌重大，偵結依重傷害罪嫌起訴他。

法院審理時，考量陳、張遭砍傷的部位集中在身軀肢體，就是否構成重傷害部分特別審酌，陳男部分傷勢大部分痊癒，醫院指出陳仍有神經疼痛、酸麻腫脹，但可透過藥物、物理治療減緩，陳也供稱，走路腳力剩9成，下班後會一跛一跛的。

法院認為，陳案發受傷嚴重，但經診療傷勢癒合，剩下神經酸麻、無法久站，但行走仍屬健全，仍有痊癒可能，就算腳部機能有減損，難在短期恢復如常，但對下肢主要機能影響非屬重大，難認達重傷害中「毀敗」、「嚴重減損」的構成要件。

章男部分右肘遭砍傷，導致手伸指、伸腕功能受損，章也說，目前右手無法完全伸直，因為右手骨內的神經斷掉，雖有接合和無法完全恢復，日常抓握功能受阻，「就連用右手擦屁股都沒辦法」。

法院審酌，章就上肢機能，尚僅影響右手功能一部分，醫院回函也僅稱，章右手伸指、伸腕功能「稍差」，依目前醫療水準能有機會藉開刀治癒，也難認有「毀敗」、「嚴重減損」的重傷害程度。

法院也指出，簡持刀砍傷他人，雖未造成重傷害結果，但手段「凶狠極其危險」，非一般普通傷害可以比擬，依傷害罪判他2年。