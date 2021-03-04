猥褻大學同班女同學求和解 她拒絕希望他入獄服刑贖罪

蔡男與小蘋是大學同班同學，他曾對她表達交往被拒，去年蔡到小蘋的租住處，趁其他友人外出買酒時，強行擁抱被害人，親吻襲胸摸臀，經被害人報警處理，蔡男請求宣告緩刑，一審依強制猥褻罪將他判刑7月，他不服上訴，希望能與被害人和解，小蘋認為他沒有真心悔改，希望他入獄服刑來贖罪，二審認蔡上訴無理由，予以駁回。

蔡男上訴理由，指出他未曾有犯罪之前科紀錄，素行良好；告對於所犯造成被害人心靈上恐懼，深感歉意與懊悔，曾多次謀求與被害人和解，雖未能達成，然仍見他確有向被害人道歉誠意，迄今仍抱持向她道歉且願意賠償心意。於上訴審審理期間，會盡最大努力來取得被害人的諒解。

蔡男並稱目前就讀大學英文系四年級，平日半工半讀，兼職家教與外送員工作來養活自己，經此偵查、審理程序，已生警惕之心，絕不再犯，請考量被告從未有刑事犯罪紀錄，目前在學，且犯後態度良好，又願意接受兩性教育等一切情狀，從輕量刑，並撤銷原判決，讓他能有協商和解的機會。

不過，被害人明確表示不願意與男和解，雖後於審判程序時改同意與蔡進行調解程序，但調解結果雙方仍無法成立調解，被害人認為蔡無真心悔改的誠意，希望蔡入監服刑，接受法律制裁，作為贖罪，因此合議庭認蔡上訴無理由，將全案駁回。

判決書指出，蔡男是小蘋的大學同班同學，先前因對她有好感，曾對她表達希望交往之意，但遭她拒絕。2019年7月24日晚間，小蘋原與林姓、徐姓友人同在她住處聊天、飲酒，蔡當時未事先告知小蘋即自行前往該處，小蘋得知後讓蔡進入租住處。

隨後，林及徐外出買酒，獨留小蘋及蔡男在屋內，蔡因對小蘋有好感及情愫，認有機可乘，未經小蘋同意，即以其體型及身材優勢壓她的方式，不顧她口語及肢體劇烈反抗，強行擁抱她、親吻小蘋頸部、嘴巴、觸摸她的鎖骨、胸部、腰及臀部等處。