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音樂狼師逼男學生口交 犯後還說：久沒被你吹很懷念

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市某國中陳姓音樂老師，前年底利用擔任學校社團指導老師機會，將年僅13歲的男學生騙進女生廁所性侵，且犯後矢口否認，辯稱是兩情相悅，結果說法未被採信，今天被新北地檢署依加重強制性交罪起訴。

檢警調查，陳男在學校負責教音樂和才藝表演，其指導的社團也與唱歌有關。前年11月，陳男負責的社團與他校同性質社團準備比賽，他便以此為藉口，在比賽前某日留被害男學生課後輔導，告知「快要比賽了，你比賽時要拖上衣，要練身體」，再以倒垃圾為由，將人騙進廁所，強押對方頭部逼口交。

案發後，陳男坦承2人發生性關係，但否認強迫，辯稱2人是合意，並指事發時間是前年12月，男學生當時已滿14歲，試圖減輕罪責。

檢方調查，全案除了被害男學生的指述，還有其他學生聽過男學生訴苦。而且，學生們發現陳男有使用某同志交友軟體，用男學生照片與其攀談，得到的回應也有「想被我X嗎」、「很久沒有被你吹，很懷念….在四樓女廁」等語。

檢方再查，陳男所負責的社團確實曾在前年11月與他校社團比賽，因此未採信其說法，最後以對未滿14歲男子強制性交罪起訴。

新北市某國中陳姓音樂老師，前年底利用擔任學校社團指導老師機會，將年僅13歲的男學生騙進女生廁所性侵，且犯後矢口否認，辯稱是兩情相悅，今天被新北地檢署依加重強制性交罪起訴。示意圖／Ingimage
新北市某國中陳姓音樂老師，前年底利用擔任學校社團指導老師機會，將年僅13歲的男學生騙進女生廁所性侵，且犯後矢口否認，辯稱是兩情相悅，今天被新北地檢署依加重強制性交罪起訴。示意圖／Ingimage

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