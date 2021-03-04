北市數學補習班師偷拍女學生裙底9年 今認罪：我有反省能力願賠錢

在台北市開設數學補習班的廖姓男子涉嫌偷拍女學生裙底風光長達9年，檢警查辦，檢察官依妨害秘密罪起訴他；台北地院今天開庭審理，廖承認犯行，表示願與被害人談和解，法官告訴廖應提出具體條件，本3月30日下午再次開庭審理。

法院今天開庭，廖承認利用女學生跟他關係友好的機會偷拍，廖說，現在心中有很大的罪惡感，還告訴法官自己從來不會在課堂上開黃腔，「我是個有反省能力的人」 。

廖表示，他自己犯的罪會自己扛責任，偷拍之後良心一直過意不去；廖說，他去年7月被查獲犯罪後丟了工作，目前還沒有其他的收入，如果被害人願意和他談和解，在合理範圍之內可以賠償，希望法官給他自新機會，並從輕量刑。