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死案復活！福方公司已破產台北分署又追稅219萬元
曾代理瑞典名牌斯堪尼亞(SCANIA)遊覽車、拖車頭的福方集團旗下福方公司被新北地院裁定破產程序終結，公司滯納的219萬元稅款即將註銷，行政執行署台北分署清查出，福方還有1筆勞工退休準備金未執行，促請法院重新分配，幫國庫追回原本應註銷的呆帳。
這起「死案復活」的義務人福方公司，滯納2000年度營利事業所得稅226萬元，經財政部台北國稅局松山分局2006年4月移送執行，不過，福方在2005年4月被新北地院裁定宣告破產，執行程序依法停止進行。
台北分署今天說，福方聲請的破產程序經法院2012年3月裁定宣告終結，全案受償僅6萬元，賸餘219萬元稅款本應依法註銷，不過，經重新清查福方未被變價分配的財產，終於查出還有1筆勞工退休準備金沒有執行。
有鑑於此，台北分署請移送機關向法院聲請第2次債權分配，洽請福方負責人、破產管理人收回賸餘款辦理。
台北分署說，新北地院2019年10月重新選任福方公司的破產管理人，加上台北市政府勞動局同意義務人領回賸餘款，新任破產管理人於收回賸餘款後，再順利完成分配，將福方所欠的219萬元稅款追到。
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