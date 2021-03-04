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酒後縱火燒死4歲幼子與母親 花蓮板模工遭判無期徒刑

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名陳姓板模工有酒癮，酒醉後會出現家暴行為，3年前酒後與母親爭吵，竟在自宅潑灑汽油縱火，導致當時才4歲的幼子和母親因此死亡。花蓮地方法院審結，依對直系血親尊親屬犯殺人罪、累犯，判處無期徒刑、褫奪公權終身。全案仍可上訴。

判決書指出，陳男曾因妨害性自主案件，被國防部中部地方軍事法院判刑1年6個月，102年7月縮刑期滿執行完畢。3年前的3月19日傍晚5時許，陳男酒後與母親發生爭執，竟從家中置物間拿出裝有汽油的汽油桶，在客廳潑灑，隨後拿出打火機點燃。

客廳瞬間陷入火海，當時還不到4歲的陳男幼子走避不及，全身燒傷並吸入大量一氧化碳，當場死亡；陳男母親雖然逃出求救被送醫，仍因全身百分之43面積有2到3度燒燙傷，1個月後因心肺衰竭併敗血性休克死亡。陳男當時則逃到屋頂呼救被救出。

花蓮慈濟醫院精神科醫師鑑定認為陳男在涉案時，處於憂鬱情緒及酒精影響，意識有顯著障礙，很可能無法辨識、控制自己。

事發前7天才與陳男離婚的陳男前妻證稱，剛結婚時丈夫蠻正常，102年開始做板模工，說要應酬酒就愈喝愈多，變得不是同一個人。陳男沒喝酒都很正常，也很愛兒子，喝酒之後容易跟父母起衝突，也開始有家暴行為，且疑心病很重，他無法忍受，也為了保護孩子，決定跟被告離婚。

陳男前妻並說，此事發生後，女兒受到很大創傷，不願意讓男生接近，還跟她說不要講爸爸這兩個字，甚至會說「如果爸爸這麼討厭我為什麼不燒我，而是燒弟弟」，她和女兒因此無法好好過生活，「不希望他再出來害人了」。

陳男父親一度對妻子、孫子都被兒子放火燒死非常不能接受，氣到「請求法官判他死刑」，但後來改口表示，兒子沒有喝酒都很好，也會照顧孩子，但喝酒以後脾氣就不好，比較會使用暴力，如果兒子不喝酒、有改過，他願意原諒兒子。

花蓮地院合議庭法官審酌，判處陳男無期徒刑、褫奪公權終身，並在執行前，令入相當處所施以禁戒1年，全案仍可上訴。

花蓮縣陳姓板模工酒後縱火燒死母親與兒子，被花蓮地院判處無期徒刑。圖／報系資料照片
花蓮縣陳姓板模工酒後縱火燒死母親與兒子，被花蓮地院判處無期徒刑。圖／報系資料照片

家暴 離婚

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