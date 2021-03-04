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揚言用汽油彈把立法院燒成黑炭 男子服刑前先監護1年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

患有「疑似妄想症」的男子江文淵不滿向立院陳情多年未果，前年9月寫下「再聲請查問案件暨釋明與依法火燒立法院狀」，以親送或郵寄方式遞給總統府、立法院、行政院、台北地檢署、台北地院、中正一分局分局長和律師，預告將用汽油彈猛攻立院至「燒為黑炭」。高等法院今依恐嚇公眾罪判江1年刑，得易科罰金，執行前監護1年。

江文淵（65歲）2019年9月25日寫下的書狀內容威脅「依法火燒立法院，自2019年12月17日起用汽油彈猛攻火燒立法院至立法院燒為黑炭為止」，一審時，台北地院認為這些文字將讓收到書狀的人或機關同仁感到畏懼，危害公安，判他2月得易科罰金之刑。

高等法院認為，江曾在2018年多次帶打火機和汽油桶到立法院，涉犯預備放火燒燬現有人所在之建築物罪，當時囑託亞東紀念醫院鑑定精神狀態，結果是「目前」雖能辨識其行為的違法性，但因「疑似妄想症」的精神病理，辨識與控制行為能力有相當程度減損。

高院認為，本次揚言火燒立院的時間與亞東醫院鑑定時點隔不久，可以認定江文淵受「疑似妄想症」影響，依刑法規定可減刑，因此撤銷改判定讞。

江前案另受有監護宣告處分，受二監護處分該如何執行？高院表示，保安處分執行法規定由檢察官依相關規定處理。

曾帶3桶汽油桶、威脅燒立法院的男子江文淵，2019年9月間又寄信揚言用汽油彈猛攻立院「至燒為黑炭為止」，台灣高等法院今依恐嚇公眾罪判江1年刑，得易科罰金，執行前監護1年。圖／聯合報系資料照
曾帶3桶汽油桶、威脅燒立法院的男子江文淵，2019年9月間又寄信揚言用汽油彈猛攻立院「至燒為黑炭為止」，台灣高等法院今依恐嚇公眾罪判江1年刑，得易科罰金，執行前監護1年。圖／聯合報系資料照

立法院 行政院 公安

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