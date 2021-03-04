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桃園沿海攔查改裝車五成噪音違法 警每周末凌晨抓飆仔

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大園市區車多及台15線、台61線及大潭電廠附近平面道路路直、深夜車少，常有不少改裝汽機車呼囂噪音擾民，引起居民檢舉抱怨，大園警方與市府環保局昨天下午在大園中正西路等地點，進行不定期聯合稽查，2小時攔查汽、機車30多輛，竟查到15輛改裝機車及1輛改裝汽車噪音超標率五成，十分嚴重，警方今天上午表示，查獲違規改裝汽機車多為改裝排氣管、造成噪音超標，由環保局開罰、責令車主改正複驗。

大園警方表示，大園市區人多、進出車輛多，常有改裝汽機車發出刺耳噪音，嚴重影響安寧，引發居民不滿檢舉，警方率先在大園車流量大的中正西路，率先設置攔查點，短短2小時攔查30多輛車，現場查到1輛汽車及15輛改裝機車發出噪音超標。

警方並發現台15線、台61線、台66線大潭電廠附近的平面道路，路幅寬又直，常吸引改裝汽機車聚集飆車，警方多次不定期攔查取締，仍無法徹底遏止改裝車飆速，警方決定本月起每周六、日凌晨執行防飆勤務，加強防制危險駕車行動。

大園警方攔查取締改裝汽機車噪音超標，竟查到違法改裝排氣管汽機車噪音超標率五成，十分嚴重。記者曾增勳／攝影
大園警方攔查取締改裝汽機車噪音超標，竟查到違法改裝排氣管汽機車噪音超標率五成，十分嚴重。記者曾增勳／攝影
大園警方攔查取締改裝汽機車噪音超標，竟查到違法改裝排氣管汽機車噪音超標率五成，十分嚴重。記者曾增勳／攝影
大園警方攔查取締改裝汽機車噪音超標，竟查到違法改裝排氣管汽機車噪音超標率五成，十分嚴重。記者曾增勳／攝影

噪音 超標 車主

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