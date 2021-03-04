桃園沿海攔查改裝車五成噪音違法 警每周末凌晨抓飆仔

桃園市大園市區車多及台15線、台61線及大潭電廠附近平面道路路直、深夜車少，常有不少改裝汽機車呼囂噪音擾民，引起居民檢舉抱怨，大園警方與市府環保局昨天下午在大園中正西路等地點，進行不定期聯合稽查，2小時攔查汽、機車30多輛，竟查到15輛改裝機車及1輛改裝汽車噪音超標率五成，十分嚴重，警方今天上午表示，查獲違規改裝汽機車多為改裝排氣管、造成噪音超標，由環保局開罰、責令車主改正複驗。

大園警方表示，大園市區人多、進出車輛多，常有改裝汽機車發出刺耳噪音，嚴重影響安寧，引發居民不滿檢舉，警方率先在大園車流量大的中正西路，率先設置攔查點，短短2小時攔查30多輛車，現場查到1輛汽車及15輛改裝機車發出噪音超標。