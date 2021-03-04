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花1350萬買桃園房竟沒自來水 地產公司判賠40萬仲介費

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

溫姓女子經某地產公司仲介花1350萬元在桃園市買了1棟房子打算自住，交屋後驚覺竟然沒裝水表、無自來水可用，還得再花3萬多元裝設管線，對公司求償仲介費、損失等82萬元；法院查，雙方契約勾選「有自來水、水表」實際卻無，地產公司未妥善差查證，判應賠溫43萬多元，可上訴。

溫主張，2019年9月29日經地產公司的仲介和李姓屋主簽約，以1350萬元買下1棟房子，但事後才發現竟然沒有裝水表、也無供應自來水，和公司協調後雙方決議先將買賣結案，屋主並於交屋前裝好水表，未料最終仍破局，自己還得出資3萬多元裝設管線，並損失18萬多元租金收入。

溫認為，該地產公司收取仲介費卻未盡查證，也違反忠實調查義務及誠實信用方法，應返還40萬元仲介費，連同損失、仲介費及尾款等，一共向公司求償82萬多元。

地產公司則抗辯稱，仲介溫、李簽約買賣交屋，自然應依約受領40萬元報酬，對於溫主張李應先裝設好水表，否則扣留20萬元尾款部分，李並未同意，另外該屋於1977年完工，已10多年沒人住，屋況非佳，買賣雙方已約定若水管滲漏破裂，應由溫自行修繕。

公司還說，該屋在裝設自來水前，是使用地下水，並非無水可用，李姓屋主事後也申請裝水表，並於去年4月裝設完成，請求駁回。

法院查，溫、李買賣契約中，在標的物現況說明書中「請勾選本標的物水源供應之情形？」部分，經勾選「有水、自來水、有獨立水表」，但當時並無水表、無法使用自來水，地產公司顯然無善盡查證，卻僅以房屋之前有人住、生活機能應屬無疑，就捨棄調查義務，認為溫求償有據。

法院審酌，溫自費3萬多元裝設自來水管線，另房產公司未妥善調查屋況，違反對溫的義務，依法不得對她請求40萬元仲介費，判公司應賠償溫女共43萬6750元，其餘駁回。

溫女花1350萬在桃園買房，成交才驚覺沒自來水，法院判地產公司應賠溫43萬元仲介費、裝設管線費。記者曾健祐／攝影
溫女花1350萬在桃園買房，成交才驚覺沒自來水，法院判地產公司應賠溫43萬元仲介費、裝設管線費。記者曾健祐／攝影

地下水 房仲

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