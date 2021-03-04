用老婆名字做LINE的暱稱釣到通姦證據 但被判刑3月　　

林姓男子懷疑妻子與張姓男子通姦，想提告卻沒證據，將LINE帳號暱稱取成妻子的名字，釣出張和他聊性生活的事，被訴違反個資法；林稱，不這樣無法蒐集到妻子與人性交的事證，台北地院認為，林無阻卻違法事由，判林有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

林姓男子為了取得提告的證據，2018年2月以手機門號申請LINE帳號，以妻子「陳００」的真實姓名作為帳號暱稱，加入張姓男子為好友，使張誤認「陳００」就是陳００在使用的帳號。

檢察官指控，林在與張用LINE聊天時，取得張的女兒罹患糖尿病、以及張的性生活資訊，去年2月持向台北地院對張提出侵權損害賠償民事訴訟，犯個人資料保護法「非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪」。

林姓男子否認犯罪，稱資訊都是張在LINE上聊天時自己講出來的，他說，如果不用「陳００」的暱稱，將永遠無法蒐集到妻子與他人性交的證據，如果跟妻子討論，妻子更不會同意他使用「陳００」為暱稱。

林的委任律師辯護說，林不是以強暴、脅迫的方式蒐證，只是主張「不貞蒐證權」，所蒐集資料除了交給律師訴訟之用外，無其他用途，主張林無罪。

法官審理認為，林姓男子以妻子的真名在LINE上與張聊天、對話，假意營造妻子想與張重修舊好的氛圍，一再詢問張過去與妻子如何互動？另主動問張的女兒的糖尿病是否遺傳？有無治療？都屬違法蒐集資料的行為。

法官認為，林要調查妻子的婚外情，可觀察妻子的人際互動，進行通姦事證蒐集，卻以暱稱與張聯繫，不符合個資法但書規定的例外適法要件，違法事證明確。