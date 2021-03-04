祁家威爭跨國同婚權益提告 伴侶盟：政府儘速完成法案

同婚釋憲聲請人祁家威為爭取跨國同婚權益提告，台北高等行政法院今判「訴願決定及原處分均撤銷」，並請行政機關應依法院判決之法律見解另為處分。伴侶盟發表聲明，期待政府加緊腳步，儘速完成法案平等保障所有同性伴侶的結婚權益。

台灣同志目前僅能與另27個同婚合法國家的伴侶結婚，祁家威為爭取跨國同婚權益，與一名丘姓馬來西亞僑生在2019年向大安戶政事務所申請登記遭拒，提告請求准許登記。法院今上午宣判，撤銷拒絕登記處分，就申請案應依本判決法律見解作成決定。

伴侶盟得知祁家威案一部勝訴一部敗訴後發聲明稿，指祁家威自行提出跨國同婚訴訟，目前雖尚未能確知法院判決內容，但自結果來看，法院應並不否定跨國同婚之婚姻權利。

伴盟律師團雖非該案之代理人，但亦十分樂見此一進展。 伴侶盟長期致力於倡議我國應立法保障跨國同婚權益，也組成義務律師團代理多起跨國同婚訴訟。

二月底開庭的台新伴侶小Ｃ與美蘋案，法官針對行政機關未考慮反致進行討論，並認為在反致結果下若得出該案適用台灣法，則應當讓當事人登記結婚。下週台灣與澳門當事人信奇與阿古將續開庭，台港伴侶貓貓與阿雪也將首次開庭。

司法院已於今年1月23日提出涉外民事法律適用法修正草案，正在等待行政院彙整意見，但一個多月過去，行政院仍未將草案送入立法院。