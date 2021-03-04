私存秘密檔案放隨身碟帶走 醫事檢驗所前負責人遭起訴

麗寶醫事檢驗所前吳姓女負責人，被控與鄭姓醫事檢驗師複製公務電腦內全部檔案在隨身碟內，得手血型檢驗標準、血球技術儀等檔案。台北地檢署調查後，今依違反營業秘密法起訴吳女、鄭男等2人。

檢方調查，吳女曾與麗寶醫事檢驗所簽訂租賃合約書、機構負責人委任契約書，自2019年4月1日起至2026年3月底止擔任登記負責人，約定麗寶相關財產都屬公司所有，她不得主張或請求任何權利。

鄭男主要從事次世代病原微生物病序檢驗等實驗，以及申請ISO認證、病原微生物檢測認證等工作，配發一台公務電腦。鄭男在職期間已完成病原微生物次世代定序檢驗技術初階認證程序，向全國認證基金會申請線上認證帳號密碼。

相關檢驗技術的標準作業流程、驗證報告、申請認證文件均屬麗寶公司的營業秘密，並放置在鄭男與林姓檢測專員設有密碼的公務電腦中。吳女因理念不合，於2019年11月間起陸續向公司表達辭意，12月底公司同意辭任但應由公司人員陪同辦理歇業手續。