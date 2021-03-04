媒體人羅友志遭騎士控撞斷牙 「無從察覺」無罪確定

媒體人羅友志駕車經新北市五股中興路，右轉時，鄭姓騎士因閃避不及撞上，鄭的雙側眼眶骨骨折、右顴骨和顎骨骨折，3顆牙齒還斷裂，鄭控羅過失傷害。因鄭無法確認車禍時兩車的相對位置與間距，事故鑑定資料也未見鄭剎車痕長度，新北地院判羅無罪，但高等法院卻改判羅3月徒刑；案經最高法院撤銷發回，高院更一審今維持無罪確定。

檢方起訴指羅2016年6月9日晚上11點多時，開車要右轉，沒禮讓直行車先行，當天沒下雨、夜間有照明、柏油路面乾燥無缺陷、道路無障礙物、視距良好，羅到了無號誌的交岔路口卻沒留心。

羅友志否認過失傷害犯行，他說車禍原因是因鄭姓騎士騎車不當、自為傷害，與他無關。羅的律師也質疑，從現場監視器畫面可知，羅的轎車車前燈非常亮，鄭為何沒有注意？鄭案發後手持手機殼的情形來看，參考鄭證稱他在案發前有使用手機在導航，合理懷疑鄭案發前應該是「拿著手機在騎車」，所以才沒有注意到羅的車子。

羅的律師主張車禍原因應是鄭超速並使用手機，以致無法閃避，羅無過失。

鄭姓騎士則說，車禍前他在中興路3段直行，之後車禍怎麼發生碰撞，他沒有印象，只記得「躺在地上」。新北地院依鄭歷次證言，無法確認車禍當下雙方的相對位置與車距，加上檢方也無法證明鄭騎車到交岔路口處前，到底在那兒騎車，基於罪證有疑利歸被告原則，難以認定羅有注意到騎士、須採取防範措施。

新北地院認為就本案而言，羅無違反轉彎車應暫停讓直行車先行的過失情事，因此判羅無罪。但高等法院前審，認為羅「貿然搶先右轉為肇事主因」，改依過失傷害罪判他3月得易科罰金之刑。

羅友志上訴最高法院，最高院認為調查不備，撤銷發回。高院更一審委請中央警察大學進行事故現場比例重建、碰撞前兩車運行軌跡與行駛速度鑑定、本案事故原因分析與責任鑑定，認為羅的轎車由中興路3段160號旁的無名巷北向南以時速約4.6公里慢速駛出右轉，進入路口約3.75至3.81秒、往前行駛約4.8公尺與機車發生碰撞，汽車開始進入車道右轉時，機車行駛在路口東側的72公尺機慢車引道，不在羅視線範圍，無肇事因素。

鄭姓騎士以時速73.6公里沿中興路3段平面道分道虛線外側行駛通過無號誌路口，與羅的轎車碰撞，未依道路交通安全規則「超速行駛、未注意車前狀況」為肇事原因。

高院更一審認為，雖然之前新北市政府車輛行車事故鑑定委員會鑑定、新北市車輛行車事故鑑定覆議委員會覆議結果，都認為羅的轎車從無名巷駛出右轉沒有讓直行車先行為肇事主因，可是這兩次的鑑定、覆議時，都沒有審酌鄭姓騎士從引道進入中興路3段外側車道的重要前提事實，不足依憑。