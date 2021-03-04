爭取跨國同婚權益 同婚釋憲聲請人祁家威提告半贏半輸

台灣同志目前僅能與另27個同婚合法國家的伴侶結婚，同婚釋憲聲請人祁家威為爭取跨國同婚權益，與一名丘姓馬來西亞僑生在2019年向大安戶政事務所申請登記遭拒，提告請求准許登記。台北高等行政法院今宣判，判撤銷拒絕登記處分，但駁回命戶政事務所准許登記，可上訴。

祁家威今聽判後受訪表示，不會上訴。之前的案子上訴是為了要聲請釋憲。這個案子不一樣，立法院即將修法。他指出，這個判決只贏一半，而對方輸一半，真罕見。他認為，「這個判決就是暫時放空。」

2017年5月24日司法院大法官釋憲，我國迎來婚姻平權。兩年後，「司法院釋字第748號解釋施行法」公布，台灣成為亞洲首位同婚合法化國家。

依據「司法院釋字第748號解釋施行法」，跨國伴侶適用「涉外民事法律適用法」第46條或「兩岸人民關係條例」第52條規定。

由於「涉外民事法律適用法」明定跨國伴侶的母國必須承認同婚，全世界連同台灣只有28國同婚合法，所以目前台灣同志僅可和其他27個國家伴侶在台登記結婚。

祁家威認為不合理，挺身衝撞體制，前年5月24日「司法院釋字第748號解釋施行法」施行後，與一名馬來西亞僑生登記結婚遭拒，提訴願被駁回後，再度走上法庭。