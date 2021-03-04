快訊

高雄建築工地鋼筋倒塌壓5人脫困 其中2人無生命跡象

拜登發布「國安戰略指南」：依據美國長期承諾支持台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爭取跨國同婚權益 同婚釋憲聲請人祁家威提告半贏半輸

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台灣同志目前僅能與另27個同婚合法國家的伴侶結婚同婚釋憲聲請人祁家威為爭取跨國同婚權益，與一名丘姓馬來西亞僑生在2019年向大安戶政事務所申請登記遭拒，提告請求准許登記。台北高等行政法院今宣判，判撤銷拒絕登記處分，但駁回命戶政事務所准許登記，可上訴。

祁家威今聽判後受訪表示，不會上訴。之前的案子上訴是為了要聲請釋憲。這個案子不一樣，立法院即將修法。他指出，這個判決只贏一半，而對方輸一半，真罕見。他認為，「這個判決就是暫時放空。」

2017年5月24日司法院大法官釋憲，我國迎來婚姻平權。兩年後，「司法院釋字第748號解釋施行法」公布，台灣成為亞洲首位同婚合法化國家。

依據「司法院釋字第748號解釋施行法」，跨國伴侶適用「涉外民事法律適用法」第46條或「兩岸人民關係條例」第52條規定。

由於「涉外民事法律適用法」明定跨國伴侶的母國必須承認同婚，全世界連同台灣只有28國同婚合法，所以目前台灣同志僅可和其他27個國家伴侶在台登記結婚。

祁家威認為不合理，挺身衝撞體制，前年5月24日「司法院釋字第748號解釋施行法」施行後，與一名馬來西亞僑生登記結婚遭拒，提訴願被駁回後，再度走上法庭。

今年1月22日，司法院通過「涉外民事法律適用法」第46條修正草案，規定只要一方是中華民國國民，可以在台灣同性結婚，草案將送立法院審議。兩岸同婚部分，因涉兩岸條例，不在這次範圍內。

台灣同志目前僅能與另27個同婚合法國家的伴侶結婚，同婚釋憲聲請人祁家威為爭取跨國同婚權益，與一名丘姓馬來西亞僑生在2019年向大安戶政事務所申請登記遭拒，提告請求准許登記。台北高等行政法院今宣判。圖／本報資料照。
台灣同志目前僅能與另27個同婚合法國家的伴侶結婚，同婚釋憲聲請人祁家威為爭取跨國同婚權益，與一名丘姓馬來西亞僑生在2019年向大安戶政事務所申請登記遭拒，提告請求准許登記。台北高等行政法院今宣判。圖／本報資料照。
台灣同志運動先驅祁家威。記者曾吉松／攝影
台灣同志運動先驅祁家威。記者曾吉松／攝影

同婚釋憲 司法院 結婚 祁家威

延伸閱讀

傳翁茂鍾曾參與會務？ 更保犯保：與翁無任何關係

【即時短評】法官公信力低落 司法院沒責任嗎？

法官改當律師了仍上訴 性平爭議發言無關審判獨立再敗

台星跨國同婚準據法搞不定 法官要求內政部月內提資料

相關新聞

被劈腿放不下 新北警藉公務系統調個資砸車被分局法辦

新北市淡水警分局水碓派出所員警李昆霖未經主管同意，使用公務系統調查前女友現任男友的車籍資料，並於上月25日夥同友人到其住...

罔腰被依「社維法」送辦 凌晨再嗆「我傷害誰了嗎？」

變性網紅「罔腰」在網路宣稱懷孕，但經高雄市衛生局約談後，承認是假孕，PO網的照片也不是本人所有，將被依「社維法」函送。罔...

爭取跨國同婚權益 同婚釋憲聲請人祁家威提告半贏半輸

台灣同志目前僅能與另27個同婚合法國家的伴侶結婚，同婚釋憲聲請人祁家威為爭取跨國同婚權益，與一名丘姓馬來西亞僑生在201...

宏達電前首席設計師當內鬼 從判7年10月變不必入獄

宏達電前首席設計師簡志霖被控將商業機密重製攜往大陸，向廠商收取回扣案，台北地院依違反營業秘密法、證交法、商會法等罪判簡7...

指228「暴民」國防醫校友吵起來 公然侮辱罰8千給緩刑

程姓退休醫師對蔡英文總統言談不滿，在「國防醫學院校友會」臉書社團批蔡，與暱稱「Okso Yang」等成員齟齬，進而爭執2...

17歲少女拉姊妹淘下海把男友租屋處當炮房 他還當馬伕

台南市陳姓男子1年多前與17歲女友及其同齡姊妹淘在外同居，姊妹淘缺錢花用，陳的女友竟引誘她一同下海賺取生活費，經由LIN...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。