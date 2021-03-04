快訊

高雄建築工地鋼筋倒塌壓5人脫困 其中2人無生命跡象

拜登發布「國安戰略指南」：依據美國長期承諾支持台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏達電前首席設計師當內鬼 從判7年10月變不必入獄

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

宏達電前首席設計師簡志霖被控將商業機密重製攜往大陸，向廠商收取回扣案，台北地院依違反營業秘密法、證交法、商會法等罪判簡7年10月徒刑，沒收犯罪所得682萬元。案經上訴，高等法院今改判簡2年徒刑與1年6月得易科罰金之刑，緩刑5年，支付公庫400萬元，並提供240小時義務勞務。

此外，不法所得除已扣案的1080萬外，未扣案的23萬元沒收；曉玉科技除無償取得、已扣案的450萬元外，仍須吐回5萬元。

本案高院原定去年7月9日宣判，但宣判當天卻認定「管轄錯誤」，指簡一人犯數罪，依據智慧財產案件審理法規定，應移智慧財產法院處理。但智財法院去年9月14日裁定應移回高院審理。

簡志霖為實踐大學產品設計系研究所畢業，原為宏達電工業設計部副總經理，也是曉玉科技公司實際負責人，曉玉登記負責人為簡的妻子張芷菱。檢方起訴認為，簡志霖身為高階經理人，深受栽培重用，卻拉攏部屬在外另成立公司，將宏達電極為重要的商業秘密在大陸洩漏予他人，收取高額回扣3千多萬元，建請法院從重量刑。北院認定全案多人共收3千多萬回扣，簡志霖因情節重大遭重判。

北院認定，簡志霖、時任宏達電工業設計部處長吳建宏、時任工業設計部資深經理黃弘毅等謀議自宏達電離職，且已在外著手籌組曉玉公司，計畫與大陸網秦公司合作手機產品業務，未經宏達電同意，於2013年擅自重製ICON圖形與使用者體驗動態檔，將營業秘密檔案寄給網秦策略長蔣毅威，作為雙方發展之用，並收取回扣。

北院認為簡為了自己的新事業而犯罪，讓宏達電的研發成果遭他人取得，不僅影響宏達電和國家高科技產業的競爭性，事後還推諉卸責，判7年10月徒刑。

高等法院審理後，簡志霖不僅刑度大減還獲緩刑，換言之不必入獄。簡犯背信、詐欺罪部分不得上訴；被訴無罪的洗錢部分，檢方上訴受刑事妥速審判法限制。

宏達電。圖／本報資料照片
宏達電。圖／本報資料照片

回扣 宏達電

延伸閱讀

趙駿亞恐怖情人黑歷史證據曝光　美法院判入獄16個月

男子捷運月台性騷擾女乘客 北院判拘役40天

孫道存2案要關4年3月 已關3年爭取免再入獄

女兒證稱「叔叔」酒駕入獄後無音訊 助媽掙脫再婚束縛

相關新聞

被劈腿放不下 新北警藉公務系統調個資砸車被分局法辦

新北市淡水警分局水碓派出所員警李昆霖未經主管同意，使用公務系統調查前女友現任男友的車籍資料，並於上月25日夥同友人到其住...

罔腰被依「社維法」送辦 凌晨再嗆「我傷害誰了嗎？」

變性網紅「罔腰」在網路宣稱懷孕，但經高雄市衛生局約談後，承認是假孕，PO網的照片也不是本人所有，將被依「社維法」函送。罔...

爭取跨國同婚權益 同婚釋憲聲請人祁家威提告半贏半輸

台灣同志目前僅能與另27個同婚合法國家的伴侶結婚，同婚釋憲聲請人祁家威為爭取跨國同婚權益，與一名丘姓馬來西亞僑生在201...

宏達電前首席設計師當內鬼 從判7年10月變不必入獄

宏達電前首席設計師簡志霖被控將商業機密重製攜往大陸，向廠商收取回扣案，台北地院依違反營業秘密法、證交法、商會法等罪判簡7...

指228「暴民」國防醫校友吵起來 公然侮辱罰8千給緩刑

程姓退休醫師對蔡英文總統言談不滿，在「國防醫學院校友會」臉書社團批蔡，與暱稱「Okso Yang」等成員齟齬，進而爭執2...

17歲少女拉姊妹淘下海把男友租屋處當炮房 他還當馬伕

台南市陳姓男子1年多前與17歲女友及其同齡姊妹淘在外同居，姊妹淘缺錢花用，陳的女友竟引誘她一同下海賺取生活費，經由LIN...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。