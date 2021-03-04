宏達電前首席設計師當內鬼 從判7年10月變不必入獄

宏達電前首席設計師簡志霖被控將商業機密重製攜往大陸，向廠商收取回扣案，台北地院依違反營業秘密法、證交法、商會法等罪判簡7年10月徒刑，沒收犯罪所得682萬元。案經上訴，高等法院今改判簡2年徒刑與1年6月得易科罰金之刑，緩刑5年，支付公庫400萬元，並提供240小時義務勞務。

此外，不法所得除已扣案的1080萬外，未扣案的23萬元沒收；曉玉科技除無償取得、已扣案的450萬元外，仍須吐回5萬元。

本案高院原定去年7月9日宣判，但宣判當天卻認定「管轄錯誤」，指簡一人犯數罪，依據智慧財產案件審理法規定，應移智慧財產法院處理。但智財法院去年9月14日裁定應移回高院審理。

簡志霖為實踐大學產品設計系研究所畢業，原為宏達電工業設計部副總經理，也是曉玉科技公司實際負責人，曉玉登記負責人為簡的妻子張芷菱。檢方起訴認為，簡志霖身為高階經理人，深受栽培重用，卻拉攏部屬在外另成立公司，將宏達電極為重要的商業秘密在大陸洩漏予他人，收取高額回扣3千多萬元，建請法院從重量刑。北院認定全案多人共收3千多萬回扣，簡志霖因情節重大遭重判。

北院認定，簡志霖、時任宏達電工業設計部處長吳建宏、時任工業設計部資深經理黃弘毅等謀議自宏達電離職，且已在外著手籌組曉玉公司，計畫與大陸網秦公司合作手機產品業務，未經宏達電同意，於2013年擅自重製ICON圖形與使用者體驗動態檔，將營業秘密檔案寄給網秦策略長蔣毅威，作為雙方發展之用，並收取回扣。

北院認為簡為了自己的新事業而犯罪，讓宏達電的研發成果遭他人取得，不僅影響宏達電和國家高科技產業的競爭性，事後還推諉卸責，判7年10月徒刑。