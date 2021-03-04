17歲少女拉姊妹淘下海把男友租屋處當炮房 他還當馬伕

台南市陳姓男子1年多前與17歲女友及其同齡姊妹淘在外同居，姊妹淘缺錢花用，陳的女友竟引誘她一同下海賺取生活費，經由LINE帳號刊登網路訊息，在其租屋處接客外，還由陳搭載女友及姊妹淘到麻豆某摩鐵接客，被高雄市警局查獲，台南地院認陳犯容留使少年為有對價之性交行為罪，處1年徒刑，可上訴。陳的女友則被移送少年法庭審理。

檢警調查，陳是名工廠理貨員，2019年8月30日出面租屋，供他、女友及其姊妹淘3人一同居住，因姊妹淘缺錢花用，陳的女友即引誘她一同從事性交易，賺取生活費，經姊妹淘同意後，將其LINE ID刊登在網路約炮平台上，再經男客主動與姊妹淘聯絡，或經由陳的女友介紹男客與姊妹淘交易。

陳明知女友及姊妹淘均未滿18歲，且兩人均在從事性交易，前年9月至11月期間，容留兩人從事性交易，甚至還開車當起馬伕，搭載女友及姊妹淘，前往麻豆區某摩鐵赴約。姊妹淘說，兩個舒內從事性交易約10次，每次交易價格為3000元至2000元不等。