指228「暴民」國防醫校友吵起來 公然侮辱罰8千給緩刑

程姓退休醫師對蔡英文總統言談不滿，在「國防醫學院校友會」臉書社團批蔡，與暱稱「Okso Yang」等成員齟齬，進而爭執228事件；程使用「暴民」一詞形容，再指對方「果然是個倭奴美國狗式的台獨漢奸走狗」、「台獨就是分裂國土的漢奸」而遭控妨害名譽。宜蘭地院依公然侮辱罪處程8千元罰金，高等法院駁回程上訴，但緩刑2年。

程曾任員山榮民醫院婦產科主任，他和「Okso Yang」皆為臉書社團國防醫學院校友會成員，但政治立場相左。2019年3月11日，程以「Jet-Gun Cheng 」帳號留言，以「漢奸走狗」、「你這個忘恩負義的東西，裡通外國分裂國土的漢奸」辱罵對方，Okso Yang向台東縣警大武分局提告，宜蘭地檢署偵結後起訴。

程坦承有寫下這些詞句，但辯稱是對方先用低俗的字眼攻擊他，他「只是回應而已」，並指網路匿名帳號未指出Okso Yang真實姓名，怎會毀損對方名譽。宜蘭地院認為加入社團須經審查，會參加的都是國防醫學院的校友，有些人彼此認識，暱稱「Okso Yang 」足以表彰告訴人網路活動的人格，屬刑法公然侮辱罪保護客體，指程的說法無據。

一審遭判罰金8千元，程上訴，主張自己是被動回應告訴人，無侮辱犯意。程稱他主張兩岸應儘速談判統一，對方罵他「你吸中共的x長大」，並學陳水扁講「太平洋沒加蓋」要把他趕下海，他才回罵。

高等法院檢視兩人對話，程寫下「可憐外省人被暴民殺了都活該，家屬在大陸來不知道，一毛錢都拿不到，228紀念碑完全忽略不提！」，並指「習進平是要統一的，蔡是要分裂國土搞台獨就是漢奸！有骨氣的中華民國國軍就應該捉拿這些漢奸！」；Okso Yang則回「他要統一後就沒有中華民國了好嗎...結果你還支持他統一，你根本心中就沒有中華民國！！你還好意思一直提中華民國憲法，一邊提著中華民國，一邊提一國兩制，你知道羞字怎麼寫嗎？」

高院認為「漢奸」意指投靠外國侵略者、出賣國家利益的人，具有貶低、貶抑人格之意，屬侮辱汙衊言語，一般社會大眾不能接受，程合理化不法行為，非法治國家所容許，駁回上訴。