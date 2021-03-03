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補破網！殺警案爭議 政院明拍板5年強制監護上限可延長

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導

鐵路警察遭刺死案，引發社會對思覺失調症的關注及相關司法配套措施的重視。行政院會明擬通過相關修法，包含修正「中華民國刑法」第87條、第98條修正草案，原強制監護上限為5年，修法後，未來經評估可延長強制監護年限；另外「刑事訴訟法施行法」將新增緊急司法監護制度。

鐵路警察李承翰在嘉義車站遭刺死案，嘉義地院原以凶嫌鄭姓男子罹患思覺失調症而判無罪，強制就醫5年引發社會熱議，但台南高分院日前二審認定鄭男辨識行為及控制能力未完全喪失，撤銷原判決，改判17年，全案可上訴。

殺警案引發社會關注，法務部擬具「中華民國刑法」第87條、第98條修正草案、「保安處分執行法」部分條文修正草案，以及司法院函送「刑事訴訟法」部分條文修正草案及「刑事訴訟法施行法」第7條修正草案，明將送行政院會討論。

政院官員表示，相關修法背景與台鐵殺警案有關，目前針對精神病患犯罪強制監護最高為5年，外界討論也很多，這次修法考量有些個案5年也無法完成治療，許多聲音認為應延長上限，也不一定要特定年限限制，同時也要避免長期拘束人身自由，因此將5年上限調整為到期後可申請評估延伸，但若已經延長到第10年後，則必須縮短評估期。

這名官員指出，這次修法也討論到除了監護處分這種拘束人身自由的處遇之外，應該要有更多元的評估期方法，未來將導入專家評估，除了監護處分之外也可安排正在籌備中的司法精神醫院就醫，或是視情節至一般醫院就醫，或是由家人照顧，且未來行度屆滿後也要透過社會安全網銜接回社區。

另外，這次配套修法也修正「刑事訴訟法」，官員說，未來對於不符合羈押條件的個案，若有必要，將透過導入緊急司法監護制度在判決確定前治療、保護當事人，也避免社區過於焦慮。

行政院。報系資料照
行政院。報系資料照

司法院 刑事訴訟 行政院

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