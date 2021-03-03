南投男子亂PO文「有武漢了」 遭判罰金3萬元

南投信義鄉一名全姓男子IG發文「戴好口罩，有武漢了豐丘」，犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例「散播不實訊息罪」，遭南投地院判罰金新台幣3萬元，可易服勞役。

全姓男子於民國109年4月24日在南投信義鄉住處，以智慧型手機連接網路社群軟體Instagram（IG），再以自有帳號發布「戴好口罩，有武漢了豐丘」不實訊息，觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條「散播不實訊息罪」，日前遭南投地方法院判處罰金3萬元，若易服勞役以新台幣1000元折算1天。

根據南投地方法院刑事判決書，全姓男子明知中國大陸地區武漢市出現2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，且衛生福利部命為「嚴重特殊傳染性肺炎」，於109年1月15日列為台灣第五類法定傳染病，並訂定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例公布施行。

法院指出，根據特別條例，不得散播有關傳染性肺炎流行疫情謠言或不實訊息，但全男竟故意散播疫情不實訊息「戴好口罩，有武漢了豐丘」，使得IG社群多數追蹤者看到此訊息，足以損害不特定多數民眾了解疫情訊息正確性。

法官考量被告犯後坦承犯行，態度尚佳，且未有犯罪科刑紀錄，素行良好，及國中肄業智識程度、職業為工、家庭及經濟狀況等，判處罰金3萬元，並諭知易服勞役折算標準。全案可上訴。