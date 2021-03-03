快訊

福原愛被江宏傑氣哭 向閨密吐苦水內幕流出

男駕車狂飆2度擺脫警追逐 西門町自撞中藥房束手就逮

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

22歲林姓男子日前駕車行經台北市市民大道時，因超速被警方盯上，卻加速狂飆，一路逃往西門町商圈，自撞一間中藥房後才停下；警方到場後查無林男持有違禁品，後續對林男逆向、毀損行為究辦。

據悉，林男2月27日上午9時許沿市民大道東往西方向行進，因車速過快遭轄區中正一分局警方盯上，他見警車尾隨，卻加速狂飆，下橋轉入環河南路後，還逆向逃逸，擺脫中正一分局警備隊員警追緝後，馬上又遭保安大隊警方追捕，直到行經西寧南路時，再次擺脫警方跟隨，卻自撞路邊一間中藥行。

警方到場時，林男對於逃逸行為支吾其詞，僅稱天雨路滑不慎撞上民宅，但大方打開車門讓員警搜車；雖然警方在林男車上查無任何違禁品，也確定林男並未酒駕，但懷疑林男在飆車途中已將違禁品丟棄，遂將林男帶回警所驗尿。

警方表示，由於林男路途中曾逆向狂飆，遭撞中藥房也提告林男毀損，詢後也依法究辦林男。

林男一路狂飆，直到自撞一間中藥房。記者李隆揆／翻攝
林男一路狂飆，直到自撞一間中藥房。記者李隆揆／翻攝

中藥 西門町 北市

延伸閱讀

「咕咕家」韓式炸雞插旗台北！6款炸雞+Pizza無限吃，開幕再享第二人半價免250元

高爾宣同台婁峻碩引高潮 爆出陳零九驚人歷史

羅志祥上街遭嗆「剁GG」 民眾轟：不要再復出了

唐吉軻德開幕一個月後火速退燒！ 他貼冷清現況：還有人要排嗎？

相關新聞

軍官被控侵占營服、營帽作公關 航特部：主動查獲送辦

陸航飛指部蔡姓中校營長被控2017年間每月獲撥特補費，尚有結餘款，為犒賞官士兵及學員，指示採購營服、營帽，涉嫌偽造驗收程...

2億身家還不完債 前美麗華大飯店董座聲請破產獲准

前美麗華大飯店董事長黃春福，因投資股票積欠綜合所得稅2億餘元，另又積欠3名債權人1330萬元，無法清償，上個月被新北地院...

莊周文博奕平台牟利594億 台中地院認逃亡之虞裁定羈押

新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌經營「GPK線上博奕平台」，不法牟利超過500億元，台中地檢署從去年至今年間，陸續起訴涉案3...

「好好看FB我是誰」 連千毅涉恐嚇遭判60天

知名直播主連千毅前年不滿郭姓網友花數萬元買手表後悔，以台語語音私訊恐嚇「你好好看一下FB我是誰」還發2張黑衣人照片試毅威...

恐嚇網購買家「送你發財金」 連千毅判拘役60天

曾掀起「直播主之亂」的網路直播主連千毅，因網購退費糾紛嗆買家郭姓男子「送你2包發財金過年」，更貼出黑衣人照片遭起訴。橋頭...

酒駕撞飛老翁停2秒就逃逸 後方車閃避不及輾爆頭慘死

桃園彭姓男子吃完燒酒雞深夜開車回家，未注意路中央有1名練姓老翁，迎面高速撞飛害他重摔，彭減速停留2秒隨即逃逸，後方1輛車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。