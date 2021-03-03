男駕車狂飆2度擺脫警追逐 西門町自撞中藥房束手就逮
22歲林姓男子日前駕車行經台北市市民大道時，因超速被警方盯上，卻加速狂飆，一路逃往西門町商圈，自撞一間中藥房後才停下；警方到場後查無林男持有違禁品，後續對林男逆向、毀損行為究辦。
據悉，林男2月27日上午9時許沿市民大道東往西方向行進，因車速過快遭轄區中正一分局警方盯上，他見警車尾隨，卻加速狂飆，下橋轉入環河南路後，還逆向逃逸，擺脫中正一分局警備隊員警追緝後，馬上又遭保安大隊警方追捕，直到行經西寧南路時，再次擺脫警方跟隨，卻自撞路邊一間中藥行。
警方到場時，林男對於逃逸行為支吾其詞，僅稱天雨路滑不慎撞上民宅，但大方打開車門讓員警搜車；雖然警方在林男車上查無任何違禁品，也確定林男並未酒駕，但懷疑林男在飆車途中已將違禁品丟棄，遂將林男帶回警所驗尿。
警方表示，由於林男路途中曾逆向狂飆，遭撞中藥房也提告林男毀損，詢後也依法究辦林男。
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