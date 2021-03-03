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軍官被控侵占營服、營帽作公關 航特部：主動查獲送辦

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

陸航飛指部蔡姓中校營長被控2017年間每月獲撥特補費，尚有結餘款，為犒賞官士兵及學員，指示採購營服、營帽，涉嫌偽造驗收程序，製作不實簽呈核銷，待廠商交貨後，將營服、營帽侵占己用，當公關致贈他人，檢方依涉違反貪汙治罪條例罪嫌起訴，台南地院下午傳喚當時3學員作證。陸航飛指部強調，當時發現蔡未依法行政，經了解後主動函送法辦，而蔡已退伍。

台南地院合議庭下午傳喚3名學員，包括當時航特訓65、68期學員及學員幹部等人作證。侯姓男子指出，有聽過營上提供營服及營帽，但同袍先就其需求數量先行調查，營上有製作衣服，自行購買，因此，他購買綠、黑兩色各兩件。

他說，確有收到4件衣服，事後又有人將公發1件衣物及清冊放在寢室內，他也通知同期學員領取，但清冊上並非他簽名，也有人尺寸不符，結訓後也未帶走。他也說，營長有請他轉交衣物及帽子交給其他長官及教官，約送出7至10份。

呂姓男子表示，當時有拿到營帽，沒有拿到營服。他表示，當時連上有調查是否製作紀念T恤，但沒有意願，所以沒有購買。至於長官曾提到有公發營服，要求在清冊上簽名，但事後並未收到公發營服。他也提到，那段時間曾與長官聊天時，提到營長透過做東西做公關。

檢方認供發數量、尺寸不符，有偽造清冊之嫌外，特補費用在非建制內人員身上，認有遭侵占之實。

然而，蔡辯護人不斷追問相關學員人、事、時、地、物，證人也對許多問題，稱時代久遠，「不確定」、「不記得了」。辯護人表示仍待整理相關人員筆錄，再傳喚其他證人作證，合議庭預定4月中旬再開庭。

台南地院下午傳喚當時3學員出庭作證。陸航飛指部強調，當時發現蔡未依法行政，經了解後主動函送法辦。圖／本報資料照
台南地院下午傳喚當時3學員出庭作證。陸航飛指部強調，當時發現蔡未依法行政，經了解後主動函送法辦。圖／本報資料照

教官 貪汙

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