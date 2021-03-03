2億身家還不完債 前美麗華大飯店董座聲請破產獲准

美麗信酒店董事長黃春福。聯合報系資料照 前美麗華大飯店董事長黃春福，因投資股票積欠綜合所得稅2億餘元，另又積欠3名債權人1330萬元，無法清償，上個月被新北地院宣告破產；新北地院今天召開第一次債權人會議，討論黃清償國家稅務後的剩餘款項分配，但會議尚未討論出結果，後續將依法繼續辦理。

新北地院民事裁定指出，黃春福因投資股票欠稅2億餘元、罰鍰1.1億餘元，在外又積欠1330萬元債務，其資產若全部用於還債，優先償還國家債務後，仍無法完全清償，因此聲請破產。

法院調查，依據破產法規定，罰金、罰鍰和追徵金不得列為破產債權，因此在衡量其破產資格時，未將1.1億餘元的罰鍰列入考量，而是以其欠稅2億887萬3286元和3名債權人的1330萬元作為衡量依據。

法院再查，黃春福所有有的資產大約2.15億元，扣除欠稅後，尚餘684萬餘元，不足以清償外界1330萬元，再加上他自己陳述目前每月只有基本伙食費6300元、醫療費3300元，未超過新北是政府2021年公告低收入戶及中低收入戶的最低生活費15600元，因此准許破產，並由律師擔任其破產管理人。