莊周文博奕平台牟利594億 台中地院認逃亡之虞裁定羈押

新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌經營「GPK線上博奕平台」，不法牟利超過500億元，台中地檢署從去年至今年間，陸續起訴涉案32人，莊在今天遭檢方依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴後，移審台中地院，案經合議庭審理後，認為同案仍有共犯在逃，有逃亡、串滅證之虞，今天下午5時許裁定羈押。

莊周文面對檢方指控時，否認涉案，強調「科技是中性的」，他是提供科技、技術的人，至於客戶要怎麼使用，「不關他的事」，他也不認檢方洗錢指控，他說，只是將過去在國外所賺得的錢，利用地下匯兌的管道，轉回台灣投資使用，「頂多是地下匯兌的使用者，並不是替人洗錢」。

檢方調查，莊周文是新力旺控股集團等多家公司的負責人，經營GPK線上博奕平臺，將線上博奕業務進行垂直及平行整合，成立12家公司，並由各公司分別負責測試網路遊戲穩定度、線上博弈網站的美編設計，以及對外招攬博奕系統供應商、線上博弈業者加入「GPK線上博弈平台」。

莊周文的博弈平台為吸引賭客，發展全球首創、功能便利的「轉換遊戲系統免轉錢包」功能，賭客只要儲值一次，就可在該平台內，操作介接在該平台內個各種線上博奕網站，不需要另外儲值、轉換賭金。

莊的博弈平台截至去年1月被檢警查獲為止，總計招攬532家線上博奕站主、54家博弈系統供應商，經手賭金1232億元，不法獲利達594億元，另外也涉嫌逃漏稅2億多元。

全案收網帶回莊周文等涉案32人，去年搜索時有5名共犯遭羈押，但在今年初已陸續獲得交報，檢方陸續追回莊與集團成員名下的8.5億的售地所得、41筆不動產、768台伺服器、現金2.5億、美金265萬、13輛名貴跑車等資產。