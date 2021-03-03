「好好看FB我是誰」 連千毅涉恐嚇遭判60天
知名直播主連千毅前年不滿郭姓網友花數萬元買手表後悔，以台語語音私訊恐嚇「你好好看一下FB我是誰」還發2張黑衣人照片試毅威脅郭男，遭橋頭地檢署依恐嚇罪嫌起訴，雖連千毅辯稱是對方先恐嚇，橋頭地院今天宣判，以連千毅累犯，處拘役60天，可易科罰金6萬元，可上訴。
橋檢起訴指出，連千毅為臉書網路購物平台「蘭庭精品」直播主，郭姓網友買手表後反悔，2018年12月29日私訊退貨退費事宜，雙方談不攏，連千毅基於恐嚇犯意，傳語音訊息 「你如果要跟我講什麼消費者權益，沒關係你去告，沒差你瞭解嗎」還強硬表示「我再叫少年仔拿錢去你家親自拿錢給你，你好好看一下FB我是誰」。
連千毅接著傳送2張黑衣人聚集的照片，並再傳語音訊息表示，如要行使7天鑑賞期，請找購物台「現在你家住址電話號碼我現叫少年仔錢拿著，送你2包發財金給你過年」，郭姓網友擔心人身安危，向警方報案。
事後連千毅坦承曾傳這些訊息，但辯稱是對方先恐嚇「一下子說他要叫人來處理，一下子又說商品裡面少了原本要送他的發財金」連也對郭提恐嚇告訴，但獲不起訴，橋頭地院審理後，今天下午依恐嚇罪判連千毅拘役60天，全案可上訴。
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