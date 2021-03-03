「好好看FB我是誰」 連千毅涉恐嚇遭判60天

知名直播主連千毅前年不滿郭姓網友花數萬元買手表後悔，以台語語音私訊恐嚇「你好好看一下FB我是誰」還發2張黑衣人照片試毅威脅郭男，遭橋頭地檢署依恐嚇罪嫌起訴，雖連千毅辯稱是對方先恐嚇，橋頭地院今天宣判，以連千毅累犯，處拘役60天，可易科罰金6萬元，可上訴。

橋檢起訴指出，連千毅為臉書網路購物平台「蘭庭精品」直播主，郭姓網友買手表後反悔，2018年12月29日私訊退貨退費事宜，雙方談不攏，連千毅基於恐嚇犯意，傳語音訊息 「你如果要跟我講什麼消費者權益，沒關係你去告，沒差你瞭解嗎」還強硬表示「我再叫少年仔拿錢去你家親自拿錢給你，你好好看一下FB我是誰」。

連千毅接著傳送2張黑衣人聚集的照片，並再傳語音訊息表示，如要行使7天鑑賞期，請找購物台「現在你家住址電話號碼我現叫少年仔錢拿著，送你2包發財金給你過年」，郭姓網友擔心人身安危，向警方報案。